Montör | Techsam Electronics | Robertsfors
Lernia Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Robertsfors Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Robertsfors
2025-08-20
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Robertsfors
eller i hela Sverige
Är du redo att kliva in i en värld där precision möter kreativitet? Hos vår kund i Robertsfors får du chansen att bli en del av ett dynamiskt team, där du monterar kretskort och skapar framtidens teknik. Tillsammans formar vi innovation - varje dag!Publiceringsdatum2025-08-20Företaget
Från vår start 2003 har Techsam Electronics stadigt utökat både teknikpark och antal anställda och är för närvarande över 50 personer. Vi har en väl utbyggd processlina som kan assistera våra kunder i allt från små projekt till kompletta lösningar. Genom åren har kunders utmaningar hjälpt oss att vässa vår kompetens och processer och vi är nu en av Sveriges ledande tillverkare av elektronikapplikationer.Om tjänsten
Som Montör kommer du att dyka in i den spännande världen av kretskort och använda dina händiga färdigheter för att sätta ihop komponenter med precision och omsorg. Du blir en viktig kugge i vår kunds team, där du får chansen att bidra till storslagna tekniska lösningar i en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö. Tillsammans med dina kollegor jobbar du dagtid 7-16 och får uppleva arbetsdagen i Robertsfors med en positiv anda.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid under 30 dagar med start så snart som möjligt. Perfekt för dig som vill hoppa in och göra skillnad under en intensiv period med högt tryck!
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av enklare montering eller som tidigare har arbetat inom industrin. Du bör ha kunskaper i svenska, och det är en fördel om du även behärskar engelska. Du uppskattar ett arbete där du får fokusera, arbeta metodiskt och se tydliga resultat av ditt arbete. Din förmåga att arbeta noggrant och effektivt är avgörande för att lyckas i denna roll.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Christina Rönnegard via e-post: christina.ronnegard@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9467678