Montör sökes!
2026-03-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Piteå
, Luleå
Montör hos Fastighetstvätt
Som Montör på Fastighetstvätt kommer du att spela en viktig roll i att hjälpa våra kunder med installation, service och underhåll av Luftvärmepumpar. I denna position kommer du att arbeta i huvudsak självständigt men under perioder i team ute på fält för att ge våra kunder förstklassig service.
Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba inom områden som El & Installation, VVS, Värme & Kyla. Eller om du helt enkelt är tekniskt begåvad och intresserad av att lösa problem. Det viktigaste för oss är din personliga inställning, en vilja att lära dig nya saker, ordning och reda, samt att du är serviceinriktad. Du kommer att ha möjlighet att planera och styra ditt arbete självständigt.
Att ha ett B-körkort är ett krav då kundbesök utgör en betydande del av arbetet. I denna roll kommer du att vara en del av vårt dedikerade team som strävar efter att erbjuda service i världsklass och att minimera stillestånd för våra kunder.
Erfarenhet och Kvalifikationer:
Erfarenhet inom El & Installation, VVS, Värme & Kyla eller liknande områden
Kunskap om mekanik och teknisk problemlösning
B-körkort
Förmåga att jobba självständigt och i teamPubliceringsdatum2026-03-05Dina personliga egenskaper
Lätt att lära nya kunskaper
Ordningssam och noggrann
Serviceinriktad och bra kommunikatör
Flexibel och lösningsorienterad
Vad vi erbjuder:
Vi på Fastighetstvätt erbjuder dig goda möjligheter till personlig utveckling och vidareutbildning. Hos oss får du chansen att arbeta med frihet under ansvar. Brinner du för att lösa tekniska problem, trivs med att arbeta i en målinriktad miljö och vill vara en del av ett engagerat team, så kan detta vara rätt tjänst för dig!Om företaget
Fastighetstvätt har sedan starten 2012 haft en stabil tillväxt och vunnit fler och fler kunders förtroende. Vi är idag ett 30-tal medarbetare som installerar och servar luftvärmepumpar, tvättstugor, storkök och vitvaror. Vi utgår från våra lokaler på Ersboda i Umeå och är verksamma i Umeå med omgivande kommuner.
Fastighetstvätt är sedan 2024 med i en koncern med 24 andra bolag och är därmed en del av Servly!
