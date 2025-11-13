Montör och packare | Lernia | Falkenberg
Är du en händig och noggrann person som älskar att arbeta med händerna? Hos vår kund i Falkenberg får du chansen att bli en viktig del av ett sammansvetsat team där din skicklighet som montör bidrar till att skapa högkvalitativa produkter. Ta steget och forma din framtid idag!Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Som montör hos vår kund kommer du att ansvara för delar av produktionsflödet och arbeta med montering och packning av såväl stora som små komponenter. Rollen är dynamisk och bjuder på variationsrika arbetsdagar med stora möjligheter att utveckla dina yrkeskunskaper.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har gymnasieutbildning och/eller har erfarenhet av montering inom industrin och har traverskort. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, liksom grundläggande datorvana. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, ha ett öga för detaljer och kunna arbeta både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du som söker är en engagerad person som är mån om att göra ett noggrant jobb som du känner dig stolt över. För att passa in på denna tjänst är det av stor vikt att du är flexibel, hjälpsam och noggrann.
Uppdraget sträcker sig över December-Januari men med goda möjligheter att få fortsätta på långsikt hos kund.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
