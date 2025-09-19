Montör och finsnickare i Vimmerby
2025-09-19
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
*
Till vår kund i Vimmerby söker vi nu en montör och en finsnickare. Kunden är verksam inom tillverkande industri och tillverkar bland annat dörrar och fönster i trä.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Du blir anställd som konsult på Montico och uthyrd till vår kund. Då företaget ser ljust på framtiden är tanken att de efter sex månader tar över anställningen.
Som konsult på Montico får du en konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag och en närvarande konsultchef.Dina arbetsuppgifter
Som montör utför du enklare montering av träkomponenter. Arbetet sker utifrån företagets egna instruktioner, som du får lära dig på plats.
Som finsnickare utför du liknande uppgifter men förväntas också kunna hantera olika maskiner och ha lite mer kännedom kring arbete med trädetaljer. Du både bearbetar och monterar trädetaljer.
Arbetet är förlagt på dagtid i kundens fabrik i Vimmerby. Uppgifterna utförs både i grupp och på egen hand.
Eftersom tillverkningen är kundanpassar förekommer en hel del anpassningar som kräver en god problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
Kraven för tjänsten är:
• Att du har erfarenhet av att jobba med trä
• Att du är van vid industriell tillverkning
Som person ser vi gärna att du:
• Är plikttrogen och initiativtagande
• Kan jobba både på egen hand och i samarbete med kollegor
• Är van vid problemlösning
För rätt person är det här en chans till ett bra arbete på en omtyckt arbetsplats.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
