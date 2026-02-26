Montör & kontrollant inom elektronik
2026-02-26
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du vara med och bygga framtidens elektronik? Nu söker vi flera drivna personer som vill arbeta som montör eller kontrollant hos oss - två viktiga roller där du blir en nyckelspelare i vår produktion.
Hos oss får du chansen att arbeta i en omväxlande miljö där du blir involverad i både utvecklingsprojekt och löpande serieproduktion. Det innebär en varierad vardag och ett tätt samarbete med andra avdelningar, så som kvalitet, produktionsteknik och inköp.
Som montör hos oss kommer du få arbeta med montering av elektronikapparater och dess undergrupper, kablagetillverkning och vid behov service och reparationer ända ner till komponentnivå. Som kontrollant kontrollerar du de apparater som monteras, för att säkerställa att de lever upp till våra kvalitetskrav. Du kommer få utföra kompletta leveransprover och olika former av tester på apparatnivå.
Du blir en del av ett engagerat team på 18 kollegor, där 8 arbetar som montörer och 10 som kontrollanter. Tillsammans strävar vi efter att leverera förstklassiga produkter och skapa en arbetsmiljö som präglas av samarbete.
Vi söker dig som tar ett helhetsperspektiv för produkterna, är lösningsorienterad, vågar ta beslut och framför allt bidrar till en god stämning och teamkänsla i gruppen. Du är noggrann, kommunikativ och pedagogisk då arbetet innebär samarbete med flera funktioner inom företaget. Rollen innebär att du behöver vara flexibel, ansvarstagande och strukturerad med en god planeringsförmåga. Du drivs av att arbeta målorienterat och självgående.
Vi tror att du som söker har:
* Utbildning på gymnasienivå, gärna teknisk inriktning
* Kunskaper inom elektronik
* Goda kunskaper inom ritningsläsning
* Erfarenhet av mjuklödning
* Erfarenhet av montering
Kunskaper i engelska är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Vid befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering, finns krav på svenskt medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
