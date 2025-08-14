Montör med serviceinriktning sökes!
2025-08-14
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din Roll
Som Montör med serviceinriktning hos oss blir du en del av ett kunnigt och engagerat team som arbetar med avancerade undervattensfarkoster. Vi arbetar med både fjärrstyrda farkoster (ROV) och autonoma farkoster (AUV). På vår site i Tannefors, Linköping, ansvarar vi för montering, underhåll och testning av dessa farkoster. Vi arbetar nära varandra i en dynamisk miljö där samarbete och teknisk nyfikenhet är centralt.
I rollen kommer du främst arbeta med montering av farkosterna enligt uppdrag. Du kommer även att arbeta med service av farkoster, både på vår site och ute hos kund. Våra farkoster genomgår regelbundna serviceintervaller, där du kommer vara en del i att identifiera och åtgärda eventuella fel, uppdatera system och säkerställa att farkosterna är i toppskick innan de levereras tillbaka.
Tjänsteort kommer vara i Tannefors, Linköping. Arbetet innefattar också vissa resor, där du får möjlighet att arbeta direkt på plats hos kunder och operatörer av våra farkoster. Här får du en unik inblick i hur systemen används i verkliga miljöer och möjlighet att bidra med dina kunskaper.
Din Profil
Vi söker en teknikintresserad och driven person med erfarenhet av att arbeta med elektriska och mekaniska komponenter. Vi ser gärna att du är van vid att arbeta med elektriska system och kan läsa och tolka el- och mekanikritningar. Som person är du ansvarstagande, engagerad och en lagspelare ut i fingerspetsarna. Samtidigt är du självgående, tar egna initiativ och trivs med att arbeta självständigt när situationen kräver det.
För att lyckas i rollen ser vi också att du har följande kvalifikationer:
* Gymnasieutbildning inom elektronik eller motsvarande.
* Några års arbetslivserfarenhet med elektronik - exempelvis av montering, service eller felsökning.
* God datorvana samt förmåga att kommunicera väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande kvalifikationer:
* Lödcertifikat och erfarenhet av lödning
* B-körkort
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
