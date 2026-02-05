Montör | Markaryd | Lernia
Nu söker vi på Lernia montörer till vår kund Konecranes i Markaryd. Konecranes är ett spännande, globalt och framgångsrikt företag som är världsledande leverantör inom smarta lyftlösningar!
Som montör kommer du att arbeta med montering av såväl stora som små komponenter. I din roll kommer det vara stora möjligheter att utveckla dina yrkeskunskaper.
Är du rätt för rollen som Montör?
Vi söker dig som gillar att meka och skruva på fritiden. Har du även tidigare erfarenhet inom montering och fordonsindustrin ser vi det som meriterande. Som person är du initiativtagande och gillar att arbeta i team likväl som att jobba självständigt. Effektivitet och kvalitet är något du drivs av och ser alltid till att göra ditt yttersta för bästa resultat. Du är inte rädd för att lära dig nya saker du inte redan kan, du ser dig själv som en driven person som är nyfiken och vill utvecklas.
Vi ser gärna att du som söker har
• God verktygsvana - Behärskar det svenska språket i både tal och skrift - Kan läsa och förstå ritningsläsning - Körkort - Meriterande med truck- & traverskort
Som en av oss
Som anställd bemannings konsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårds bidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsult chef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
