Montör inom ventilation och teknisk isolering
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuria People AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Är du en ambitiös person med vilja att bygga en framtid inom isoleringsplåtslagning? Då kan detta vara jobbet för dig!
Kund ären etablerad isoleringsfirma i Göteborg som hjälper både företag och privatpersoner med energieffektiva lösningar. De är kända för sin pålitlighet, yrkesskicklighet och noggranna utförande.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.
Om tjänsten
I rollen som isoleringsplåtslagare utförs arbetet ute på byggarbetsplatser och omfattar teknisk isolering och plåtarbeten, exempelvis rörisolering, kylisolering, brandisolering samt isolering inom industrin - som rör, kanaler, tankar, cisterner och madrassisolering. I rollen har du även löpande kontakt med kunden för att säkerställa att arbetet utförs korrekt, samtidigt som du ansvarar för att prioritera arbetsuppgifter och hantera eventuella avvikelser på plats.
Vi söker dig som
Som är pålitlig, noggrann och har en god förmåga att arbeta strukturerat. Under din introduktion kommer ditt arbete att följas upp för att ge dig bästa möjliga stöd i att växa in i rollen och på sikt bli självständig som isoleringsplåtslagare.
Vi ser även att du har:
• Erfarenhet av att arbeta som isoleringsplåtslagare / VVS-isolerare eller liknande roll.
• Erfarenhet av isolering
• Fullständig gymnasieutbildning
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Sofie Andersson: sofie@futuriapeople.se
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Futuria People är rekryteringsföretaget som hjälper individer att ta nästa steg i sin karriär och företag att attrahera nya medarbetare. Genom uppsökande rekrytering och kvalitativ annonsering har vi hjälpt hundratals kandidater till ett nytt jobb och en mer stimulerande vardag.
