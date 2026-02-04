Montör av solskydd
Är du en händig person som gillar att ge god service till kunder? Uppskattar du att träffa nya människor och arbeta med ett omväxlande arbete? Då kan tjänsten som solskyddsmontör vara något för dig. Ta chansen att växa i ett familjeföretag med lång tradition!Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som montör åker man ut till våra privat- och företagskunder och installerar solskydd. Detta görs i första hand tillsammans med en annan montörskollega. Våra solskydd är egentillverkade och vi tillverkar bland annat markiser, persienner, gardiner, lamell-, plissé- och rullgardiner. Installation sker både av invändiga och utvändiga produkter. Ditt arbete som montör inleds med en period av upplärning.
I arbetet som montör har man ett nära samarbete med produktionspersonal, säljare och administration i våra lokaler i Mölndal. I dagsläget arbetar 6 montörer i företaget och vi är totalt 21 anställda. I våra lokaler har vi en butik där kunder ges möjlighet att se våra produkter och bli hjälpta. Vi strävar efter en god sammanhållning bland medarbetare, och genomför därför teambuilding-aktiviteter emellanåt. Vi är anslutna till kollektivavtal IF Metall teknikavtalet.
Vi kommer att tillsätta denna tjänsten så fort som möjligt. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande under ansökningstiden, vänta därför inte till sista ansökningsdag med att skicka in din ansökan. Vi kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. För att söka denna tjänsten ber vi dig att mejla CV och personligt brev till joel@lindhsrollo.se
Anställningsformen är särskild visstidsanställning med start så fort som möjligt, gärna omgående. Vi har behov av personal fram till och med hösten 2026, men eftersom vi är ett företag i expansion finns det goda möjligheter till fortsatt anställning för rätt person.
Arbetstider:
Som montör arbetar man längre dagar under vår högsäsong eftersom det är under denna period vi har mer att göra.
Högsäsongsperioden:
Pågår mellan vecka 12-39 (42 timmars arbetsvecka).
Måndag- torsdag. 07:30-17:00 (30 minuters rast)
Fredagar. 07:30-13:30 (Ingen rast)
Observera att det extra 2 timmarna som arbetas in per vecka, kompenseras genom att montörer blir lediga på ex antal fredagar under ordinarie arbetstidsperiod.
Ordinarie arbetsperiod:
Pågår mellan vecka 40-11 (40 timmars arbetsvecka).
Måndag- torsdag. 07:30-16:30 (30 minuters rast)
Fredagar. 07:30- 13:30 (Ingen rast)
I genomsnitt per år arbetar vi normal heltidstjänst enligt IF Metalls kollektivavtal teknikavtalet (arbetstidsförkortning placeras ut kring vissa dagar).
I denna tjänst som montör ser vi det som ett krav att du som sökande har B-körkort och att du har grundläggande kunskaper i svenska språket.
För att göra ett bra jobb tror vi att du:
Har en vana att arbeta med skruvdragare och slagborr.
Har förståelse för hur ett hus är uppbyggt, och att du gärna har infästningskunskaper.
Har en god fysik och uthållighet eftersom arbetet kräver tunga lyft.
Klarar av att arbeta på höga höjder.
Har ett intresse för hantverk.
Vi ser följande som meriterande, men inget krav:
Erfarenhet av att arbeta med hantverk/snickeri.
Du har gått eller går något typ av bygg eller tekniskt program.
Du innehar liftkort A1 och/eller B1.
Följande egenskaper värdesätter vi hos dig som sökande:
Du har en god samarbetsförmåga och klarar av att samarbeta och kommunicera med olika typer av människor, både kollegor och kunder.
Du är arbetsvillig och kan ta egna initiativ.
Du klarar av att hantera förändringar och är flexibel.
Vi värdesätter även att du är noggrann och att du har en ödmjuk attityd.
Du kan agera professionellt och serviceinriktat mot kunder, och är därmed en god ambassadör för företaget
Om Lindhs Rollo:
Lindhs Rollo har ett stort utbud av högkvalitativa markiser, persienner, gardiner, lamell-, plisse- och rullgardiner till både privatpersoner och företag. Företaget är ett familjeföretag som startade 1953. I vår moderna produktionsanläggning i Mölndal utanför Göteborg tillverkar vi varje solskydd enligt kundens önskemål, mått och behov. Det familjära genomsyrar vår verksamhet och för oss är varje enskild medarbetare lika viktig.
Läs mer om Lindhs Rollo på: www.lindhsrollo.se Kontaktperson för detta jobb
Vid frågor är du välkommen att kontakta Joel på mejl joel@lindhrollo.se
Varmt välkommen med din ansökan!
