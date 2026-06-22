Montör
Wikan Personal AB / Montörsjobb / Älmhult Visa alla montörsjobb i Älmhult
2026-06-22
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Älmhult
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige
Montör för långsiktig anställning!Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Elme Spreader AB hjälper företag över hela världen med containerhanteringslösningar som gör deras arbete enklare och mer lönsamt. Under fyra decennier har våra kunder köpt över 23 000 ELME-spreaders till sina truckar och kranar. Det förtroende vi har byggt upp har gjort ELME Spreader till världens ledande oberoende spreadertillverkare.
Wikan Personal söker nu en montör till Elme Spreader i Älmhult för långsiktig anställning!Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att montera mekaniska, elektriska och hydrauliska komponenter till lyftok som används till stora containers. Arbetetsinnehållet spänner från enklare delmontering till komplicerad slutmontering och testning av kompletta produkter.
Arbetstiden är dagtid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker ska ha erfarenhet av montagearbete samt behärska ritningsläsning. Som person är du är pålitlig, noggrann och van vid att jobba självständigt i högt tempo.
Information och kontakt
Tjänsten är på heltid Måndag - Fredag med förkortad arbetstid på fredagar.
Tillträde sker efter överenskommelse med start efter semestern.
Efter en inhyrningsperiod hos Wikan personal förväntas anställningen övergå i en tillsvidareanställning hos Elme Spreader AB.
Ansökningar tas endast emot via vår hemsida, www.wikan.se.
Sista ansökningsdag är den 7/7.
Eventuella frågor angående tjänsten kontakta Andreas Håkansson, 044-590 65 07
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Elme Spreader Kontakt
Andreas Håkansson 044-590 65 07 Jobbnummer
9971971