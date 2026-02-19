Montör
Med start i mars ska vi utföra ett viktigt samhällsuppdrag i Nybro. Vi behöver nu rekrytera flera montörer med teamkänsla. Så passa på att söka redan nu!
Är du en noggrann och ansvarsfull person som vill arbeta med montering i en växande verksamhet? Vi söker dig som vill ta nästa steg och bidra till vårt team med kvalitativ montering och effektivt arbete.
Om rollen som montör
Som montör har du en central roll i produktionen där du monterar avfallskärl och batteriboxar. Du samarbetar med kollegor för att säkerställa att alla arbetsmoment utförs med hög noggrannhet, kvalitet och effektivitet. Arbetsdagarna går snabbt och du kommer att arbeta tillsammans med ett glatt och härligt gäng.
Om uppdraget
Uppdraget är heltid med start den 30 mars till och med den 15 oktober. Det finns möjlighet att börja omgående, då med arbete i Landsbro fram till den 26 mars. Arbetstiderna är måndag 8-18, tisdag - torsdag 7-18. Efter avslutat projekt finns goda möjligheter för fortsatt arbete hos Anode, genom veckopendling och arbete på annan ort.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
• Montering av plastkärl och batteriboxar
• Kvalitetskontroll av monterade produkter
• Bidra till ordning och säkerhet på arbetsplatsen
• Arbeta tillsammans med andra i team för att uppnå produktionsmål
Kvalifikationer för tjänsten som montör
• Erfarenhet av montering/industriarbete är meriterande men inget krav
• Flytande svenska, både tal och skrift
• God fysik
• B-körkort och tillgång till bil
• Utpräglad lagspelare
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
• God fysisk form - tunga lyft förekommer
Vi erbjuder dig som montör
• Trygg arbetsmiljö
• God introduktion och stöd från erfarna kollegor
• Möjlighet till utveckling och långsiktig anställning
Så söker du jobb som montör hos oss
Ansök genom att skicka ditt CV och ett kort personligt brev via länken eller på vår hemsida, anode.se. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan. I samband med rekryteringsprocessen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team som montör!
OM OSS
Byanode Group AB är en snabbväxande kontraktstillverkare som levererar förstklassig montering och tillverkning till kunder som vill effektivisera sin produktion. Bolaget har ett 30-tal anställda och grundades 2024. Huvudkontoret ligger i Jönköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9753191