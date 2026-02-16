Montör
Om kundföretaget
Vår kund är en mekanisk verkstad med inriktning på prototyp- och legotillverkning.
Vår kund är en mekanisk verkstad med inriktning på prototyp- och legotillverkning.
Volymerna varierar från prototyper och småserier till produkter som tillverkas fortlöpande under flera års tid. Deras kunder finns inom en rad olika branscher där det ställs höga krav på kvalitet, såsom medicinteknik, försvarsindustri, marinindustri och verkstadsindustri. Vår kund gillar att arbeta agilt, är snabba och förändringsbenägna men har alltid produktionen i fokus samt arbetar ständigt med att effektivisera deras produktion och har idag en mycket modern maskinpark.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en montör till vår kund. I rollen arbetar du med avancerad montering av olika stålkonstruktioner för flera olika kunder. Arbetsuppgifterna varierar beroende på produkt och kund, och vissa moment kan innebära arbete i obekväma arbetsställningar.
Vi söker dig som har ett starkt driv och engagemang, trivs med att ta eget ansvar och visar god initiativförmåga. Du har lätt för att samarbeta men är samtidigt självgående, då en stor del av arbetet utförs självständigt. Kvalitetsmedvetenhet är avgörande, och kringarbete kan förekomma, vilket kräver att du är flexibel och anpassningsbar.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har erfarenhet av montering, god förmåga att läsa och tolka ritningar samt ett mekaniskt intresse. Truckkort och datorvana är ett krav, och erfarenhet av MAP är meriterande.
Arbetstiden är förlagd till dagtid med start i januari.
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
