Montör
Ikett Personalpartner AB / Montörsjobb / Laxå Visa alla montörsjobb i Laxå
2026-02-12
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2026-02-12
Nu söker vi en erfaren mekanikmontör till vår kund i Laxå med start omgående!
I rollen som mekanikmontör kommer du att arbeta efter ritning med att bygga delmontage och hela svetsanläggningar. Arbetet är varierande och kan innebära allt ifrån komponenter och modultillverkning till slutmontering. Tjänsten är fysiskt krävande och förutsätter god fysisk förmåga.
Du som söker bör ha tillgång till truckkort och travers då detta ingår dagligen i dina arbetsuppgifter.
Vi söker dig som är självgående och kan arbeta effektivt i en team-miljö. Du har en stark arbetsmoral och tar ansvar för att slutföra dina uppgifter inom angiven tidsram.
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: OmgåendeProfil
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute på våra kundföretag.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Elsa Carlberg elsa.carlberg@ikett.com
9739325