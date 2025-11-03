montör
Randstad AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Är du en driven och samarbetsvillig montör som trivs med praktiskt och fysiskt arbete? Vill du vara en del av ett team som jobbar mot gemensamma mål och säkerställa högsta kvalitet i varje leverans? Då kan du vara den vi söker till våra spännande uppdrag i Göteborg!
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga.
På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden:
I rollen som montör kommer dina arbetsuppgifter att variera beroende på uppdraget, men du kommer i huvudsak att arbeta med:
• Montering av komponenter och produkter enligt ritning och instruktioner
• Tillverkning och finjustering av detaljerade delar
• Kvalitetssäkring och kontroll av färdiga produkter
• Problemlösning vid avvikelser eller tekniska utmaningar i produktionen
• Bidra till en ordnad och effektiv arbetsplats genom aktivt deltagande i teamet
Ansvarsområden
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta med praktiska och fysiska arbeten och har ett skarpt öga för detaljer.
Gillar att agera problemlösare och är noggrann i ditt utförande
Är en god lagspelare som bidrar till en positiv atmosfär
Har en god fysisk förmåga för att hantera stående och rörligt arbete
Meriterande är om:
• Du har erfarenhet av att läsa och tolka tekniska ritningar och innehar truckkort A+BKvalifikationer
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av montering och tillverkning från tidigare arbete
• Goda erfarenheter och kunskaper av handverktyg och dess användning
• Förmåga att följa instruktioner i skrift (t.ex. arbetsorder och ritningar)
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Ett starkt driv för kvalité och processerOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9586730