Montör
2025-09-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Helsingborg
Är du redo för ett spännande och fartfyllt jobb?
Nova Gruppen söker engagerade och arbetsglada medarbetare till vårt team i Umeå för att dra nätverkskablar och installera routrar. Vi är ett växande företag som älskar att skapa möjligheter för våra kunder och nu söker vi dig som vill vara med och bygga framtiden med oss!
Om Nova Gruppen
Nova Gruppen är en dynamisk och kund fokuserad koncern som erbjuder smarta lösningar inom bland annat bygg, nätverk och service. Med fokus på kvalitet, samarbete och nöjda kunder bygger vi långsiktiga relationer och levererar alltid med stolthet. Hos oss får du chansen att utvecklas i en positiv och framåtblickande miljö.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är supertaggad på att hugga i och inte är rädd för att ta i! Jobbet är fysiskt och innebär att dra nätverkskablar, skruva upp routrar på väggar och tak, samt arbeta från stegar ibland under långa dagar. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi ger dig all utbildning på plats! Det viktigaste är din inställning och vilja att göra ett bra jobb.
Vad vi söker:
Entusiasm och arbetsglädje - du älskar att få saker gjorda!
Bekväm med fysiskt arbete och att jobba på höjd (t.ex. från stege).
Flexibilitet för långa arbetsdagar när projekten kräver det.
Bor i eller nära Umeå - vi har jobb här i flera år framöver!
Vad vi erbjuder:
Möjlighet till fast tjänst med avtalsenlig lön.
Utbildning på plats - vi lär dig allt du behöver veta.
Ett härligt team och en arbetsplats där din insats gör skillnad.
Start i mitten av oktober, perfekt tid att hoppa på!
Varför Nova Gruppen?
Hos oss får du chansen att växa, lära dig nya färdigheter och vara med i spännande projekt som formar framtiden för nätverkslösningar i Umeå. Vi värdesätter din energi och engagemang, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Ansök nu!
Är du redo att ta steget?
Skicka in din ansökan med en kort beskrivning av dig själv och varför du är sugen på att jobba med oss. Mejla till: martin.f.tornell@gmail.com
senast 30 september 2025. Vi ser fram emot att höra från dig!
Nova Gruppen - Tillsammans bygger vi framtiden! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: martin.f.tornell@gmail.com Arbetsgivare Nova Group AB
(org.nr 559418-6800)
Storgatan 1 (visa karta
)
901 85 UMEÅ Kontakt
VD
Martin Törnell martin.f.tornell@gmail.com Jobbnummer
9498525