Montör
AB Tetra Pak / Tele- och elektronikmontörsjobb / Lund Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Lund
2025-08-25
Tetra Paks vision är att göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt. Vårt motto PROTECTS WHAT 'S GOOD definierar vilka vi är och genomsyrar hela vår verksamhet. Det betyder att vi skyddar livsmedel, människor och framtiden.
Är du intresserad av att arbeta praktiskt med högteknologisk utrustning?
Vi söker en montör för process utrustningar som vill vara med och skapa värde för våra kunder.
Production Centre Lund inom Tetra Pak Processing Equipment AB tillverkar, monterar och testar process- och fyllningmaskinsutrustningar för hantering av livsmedel. Vi tillhandahåller, genom våra produktionscentra, högkvalitativa produkter snabbt och effektivt till våra kunder. I vår verksamhet har vi har ett mycket högt fokus på både säkerhet och kvalitet i arbetet. En viktig grund för detta är vårt arbete med ständiga förbättringar inom hela verksamheten i enlighet med WCM - World Class Manufacturing.
Till avdelningen Module Assembly söker vi nu en montör för en tillsvidareanställning i Lund.
Vad du kommer att göra
Du kommer att jobba i ett självgående och sammansvetsat team, där alla bidrar med sina styrkor för att nå de uppsatta målen och förbättra den redan höga nivån på levererat arbete.
Ditt arbete kommer huvudsakligen att inkludera arbetsuppgifter som:
Montage och förberedande av maskiner inför funktionstester.
Demontering av utrustningarna efter funktionstester och förberedelse för packning inför leverans till kund.
Vara en del av det förbättringsarbete som hela tiden pågår i verksamheten.
Vem du är
Du har en god grundutbildning såsom verkstadsskola eller annan teknisk utbildning och/eller erfarenhet av liknande montagearbete. Erfarenhet från tillverkning inom livsmedelsindustrin eller förståelse för kravställning inom livsmedelsproduktion är meriterande. Att du hanterar ritningsläsning ser vi som en självklarhet. Du behöver vara en van datoranvändare samt ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av WCM, Lean och 5S.
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann och systematisk, då du tillsammans med teamet ansvarar för kvalitén på det arbete som utförs. Vidare är du kreativ och har god förmåga att lösa problem och att tänka i nya banor, vilkets syns i din vilja att jobba med ständiga förbättringar. Du är även engagerad, initiativrik och har lätt för att samarbeta. Vi värdesätter flexibilitet och nyfikenhet inför att arbeta med olika arbetsuppgifter inom avdelningen.
Ansök nu!
Om du är intresserad av att bli en av oss och fortsätta att bevara det goda, skicka in cv och personligt brev och ansök via vår karriärsida jobs.tetrapak.com
Sista ansökningsdag är 2025-09-08.
För ytterliggare information om tjänsten, kontakta Johan Nilsson at +46 46 36 4052
För frågor om din ansökan, kontakta Christina Klemedtson at +46 46 36 2231
För fackling information, kontakta IF Metall Rickard Jönsson at +46 46 36 5459
Diversity, equity, and inclusion is an everyday part of how we work. We give people a place to belong and support to thrive, an environment where everyone can be comfortable being themselves and has equal opportunities to grow and succeed. We embrace difference, celebrate people for who they are, and for the diversity they bring that helps us better understand and connect with our customers and communities worldwide. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
