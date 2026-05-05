Montör - avancerat montage
Vi har arbetat med bemanning och rekrytering för Mälardalens industriföretag sedan år 2000. Vi känner industrin och industrin känner oss. Med ambitionen att vara det bästa alternativet för kompetensförsörjning arbetar vi alltid nära våra kunder och medarbetare.
Vi söker nu en erfaren montör för uppdrag till en av våra kunder.
Uppdraget innebär arbete med tekniskt krävande produkter där kvalitet, precision och ansvarstagande är avgörande. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet, yrkesskicklighet och tidigare erfarenhet av avancerat montage.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Avancerat mekaniskt montage enligt ritning och instruktion
Montering med höga krav på passform, funktion och kvalitet
Hantering av komplexa komponenter och snäva toleranser
Egenkontroll och kvalitetskontroller under och efter montage
Samarbete med kollegor inom produktion och kvalitet
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av avancerat montage eller liknande industriellt arbete
Har mycket god ritningsläsningsförmåga
Är noggrann, tekniskt kunnig och lösningsorienterad
Tar stort ansvar för kvalitet och färdigt resultat
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Har giltigt traverskort
Vi erbjuder:
Uppdrag till en av våra kunder med behov av hög teknisk kompetens
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Om industriQompetens
Vi börjar normalt med en visstidsanställning för att både du och vi ska få chans att lära känna varandra ordentligt innan vi eventuellt går över till en tillsvidareanställning hos IQ eller något av våra kundföretag. Beroende på din bakgrund, erfarenhet och referenser kan det naturligtvis vara aktuellt med en tillsvidareanställning redan från början.
Du får en fast månadslön och övriga ersättningar enligt teknikavtalet som är det kollektivavtal vi och de flesta av våra kunder är anslutna till.
För att få rätt kompetens till varje tjänst tillvaratar vi de resurser som finns hos varje individ oavsett kön, könsöverskridande identitet, ålder, religion, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vi ser långsiktigt på dig som anställd och vårt mål är alltid att du som har rätt förutsättningar ska kunna erbjudas en tillsvidareanställning. Idag är ungefär hälften av våra medarbetare tillsvidareanställda hos oss.
Stämmer ovan in på dig? Då är just du den vi behöver! Sök på www.iqjobb.se
Urval sker löpande varför det är viktigt att du inte väntar med din ansökan, tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till IndustriQompetens - Vi bygger din framtid tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industriqompetens Mälardalen AB
633 47 ESKILSTUNA
IndustriQompetens Mälardalen AB Kontakt
Kund- och Bemanningsansvarig
Magnus Nyzell magnus@industriqompetens.se +46021304653
