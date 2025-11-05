Montagekontrollant
BAE Systems Hägglunds AB / Fordonsmontörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla fordonsmontörsjobb i Örnsköldsvik
2025-11-05
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Tycker du att det låter spännande att få vara en del av ett expansivt företag? BAE Systems Hägglunds har en händelserik tid framför sig och behöver nu stärka upp sitt team med självständiga och drivna personer till rollen som montagekontrollant.
Låter det som ett jobb för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team!
Din framtida utmaning
Kunderna ställer krav på att våra fordon ska vara i toppskick och din uppgift som montagekontrollant blir att kontrollera att montaget är korrekt enligt underlag. Arbetet är en del av flödet på linan och innebär att du gör kontroller både under och efter montaget. Du går igenom med montören de montagepunkter som framkommit och kontrollerar igen efter åtgärd. I din roll ligger även att i samråd med produktionstekniker och produktionskvalitet verka för ständiga förbättringar.
Tjänsten är tillsvidareanställning och på heltid. Placeringsort är Örnsköldsvik.
Den du är
Vi söker dig med gymnasieutbildning inom fordonsmekanik eller annan relevant erfarenhet. Du har praktisk erfarenhet av montering och/eller skruvning i fordon.
B-körkort är önskvärt.
Svenska och engelska i tal och i skrift är ett krav för rollen.
Du har grundläggande IT-kunskaper i Officepaketet.
Som person har du ett eget driv och ett kvalitetstänkande. Du är noggrann, strukturerad och vill lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Du ska kunna arbeta självständigt och samtidigt ha en god kommunikation med dina arbetskamrater för att ni tillsammans ska lösa uppkomna problem. Du är en lagspelare. När svårigheter uppstår behåller du ditt lugn och analyserar situationen ur flera perspektiv.
Vad du blir en del av
Hos oss vill vi att du trivs på jobbet! Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till utveckling. Du blir en del av ett team bestående av kompetenta och stöttande medarbetare på vår avdelning för montagekontroll.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/svPubliceringsdatum2025-11-05Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef Daniel Forsgren 0660 -802 72 eller rekryteringskonsult Mathilda Nedelius 0660-216031
Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 30e oktober.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/322". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Kontakt
Mathilda Nedelius 0660-216031 Jobbnummer
9590611