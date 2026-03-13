Moln- och lösningsspecialist (Microsoft)
Randstad AB / Datajobb / Mölndal Visa alla datajobb i Mölndal
2026-03-13
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Randstad Digital letar nu efter en moln- och lösningsspecialist till en av våra kunder. Här kommer du att arbeta med digitala lösningar inom främst M365, SharePoint, PowerPlatform och CoPilot. Rollen är bred och du kommer att arbeta med utveckling och förbättring men även förvaltning. Rollen är både strategisk, verksamhetsnära och hands-on med implementation och support.
Behovet hos vår kund sträcker sig under ungefär ett år och vi letar både efter en interimslösning och/eller rekrytering direkt till kund. Vi är även intresserade av samarbete med underkonsulter till detta uppdrag.
om randstad digital
Randstad Digital är specialiserade inom kompetensområdet IT och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom IT-området. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Du är verksamhetens primära kontaktperson och har ett övergripande ansvar för att driva och förvalta systemlandskapet. Detta innebär att du säkerställer att alla lösningar levererar mätbar affärsnytta genom att
Designa, utveckla och implementera digitala lösningar med fokus på M365, SharePoint, Power Platform och AI (Copilot)
Driva 1st & 2nd line support, internt eller via leverantörer
Säkerställa att utveckling och konfigurationer harmoniserar med angränsande områden
Arbeta aktivt med användarproduktivitet genom utbildningar, lathundar och informationsmaterial.
Mäta och följa upp användarnöjdhet och effekt av lösningarna
Omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad kring nya funktioner och releaserKvalifikationer
Vi letar efter dig som har arbetat med Microsoft Power Platform i minst två år, du har erfarenhet av exempelvis Logic apps, Azure Automation, PowerApps, Copilot Studio, M365 och SharePoint. Du har erfarenhet av att implementera lösningar via integrationer, API:er och Workflows m.m.
Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning inom relevant område.
Du behöver även ha mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och letar efter kandidater med ett stort tekniskt intresse, du är nyfiken och håller dig uppdaterad kring hur IT utvecklas.
Den här rollen innebär mycket kontakt med verksamhet och leverantörer och du behöver därför vara en kommunikativ och relationsskapande person som kan tala med personer på olika teknisk nivå. Erfarenheter
Windows PowerShellPowerapps
Microsoft SharePoint
Azure AutomationOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/8255f66a-5968-4b0e-8e72-81ec8ad054e3
Flöjelbergsgatan 12 (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL Arbetsplats
Randstad Kontakt
Carolina Klockare Gullesjö carolina.klockaregullesjo@randstad.se +46763204544 Jobbnummer
9795703