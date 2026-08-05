modersmålslärare uzbekiska
Haninge Kommun / Grundskollärarjobb / Haninge Visa alla grundskollärarjobb i Haninge
2026-08-05
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Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. Publiceringsdatum2026-08-05Beskrivning
Du kommer undervisa i modersmål. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om
skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på
modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk,
sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra
till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och
tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom
andra estetiska uttrycksformer.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella
identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför
ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där
modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar
ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.
Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som finns i grundskolan
och motsvarande skolformer samt i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett
annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans
alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Ett sätt att tillgodose det
behovet är att ge eleven studiehandledning på modersmåletDina arbetsuppgifter
Du kommer undervisa i modersmål. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om
skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på
modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk,
sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra
till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och
tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom
andra estetiska uttrycksformer.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella
identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför
ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där
modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar
ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.Kvalifikationer
Lärarexamen vid helst svenskt universitet. Annan pedagogisk utbildning är också meriterande.
Vi söker dig som har lätt att skapa goda relationer. och är kommunikativ. Du behöver ha goda språkliga kunskaper i både svenska och i modersmålet. Du har lätt för att samarbeta, är nyfiken och vill utveckla och utvecklas.
Vårt grunduppdrag utgår från skollagen som slår fast att
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt
en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska
också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor
är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
Att arbeta som modersmålslärare kräver att du har stor förmåga att ta egna initiativ. I din yrkesroll är du beroende av goda relationer med mentorer på skolorna, kollegor, vårdnadshavare och elever. Anställningsvillkor
Vi kan erbjuda dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Tjänsten är en ferietjänst. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid samt friskvårdscheckar. I rollen ges du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Under sommarperioden v.27 till v.32 kan det vara längre svarstid än vanligt. Vi tackar dig för ditt tålamod.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
Information om anställningsvillkor och förmåner finns samlad på vår hemsida. Där kan du läsa mer om vad det innebär att vara anställd i Haninge kommun.
Vill du veta mer om oss är du varmt välkommen att titta in på haninge.se/karriar
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Kommun
(org.nr 212000-0084), https://www.haninge.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN Arbetsplats
Flerspråkigt center Kontakt
Maria Söderbäck Maria.soderback@haninge.se 08-6067366 Jobbnummer
10023300