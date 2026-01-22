Modersmålslärare/Studiehandledare i Arabiska
Markaryds Kommun / Grundskollärarjobb / Markaryd
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö.
Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.
Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Tjänsten består av modersmålsundervisning och studiehandledning. Även tolkningsuppdrag kan förekomma.
Som modersmålslärare följer du kursplanen i ämnet modersmål, gör skriftliga omdömen och sätter betyg. Undervisningen sker i åldersheterogena grupper, vilket kräver att du anpassar undervisningen efter elevernas olika behov.
I rollen som studiehandledare samarbetar du med mentorer och klasslärare för att stödja nyanlända och flerspråkiga elever i deras skolarbete. Du skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare och fungerar som en länk mellan hem och skola.
Undervisningen bedrivs på flera av kommunens skolenheter, vilket innebär resor mellan skolorna.Kvalifikationer
• Lärarlegitimation är meriterande
• Pedagogisk erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande
Anställning
Tjänsten omfattar 25 % och är en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026 02 06
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Markaryds kommun
(org.nr 212000-0654), http://www.markaryd.se/ Kontakt
Rektor
Cecilia Woronin Salomonsson cecilia.woronin-salomonsson@markaryd.se 0433-72031 Jobbnummer
9698104