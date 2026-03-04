Modersmålslärare och studiehandledare i tigrinja
Vetlanda kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Vetlanda Visa alla grundskollärarjobb i Vetlanda
2026-03-04
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Grundskola i Vetlanda
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Vill du bidra till trygghet, utveckling och ett livslångt lärande? Vi söker nu en modersmålslärare i tigrinja.
Modersmålsenheten ligger centralt i Vetlanda. Här arbetar cirka 20 modersmålslärare och studiehandledare som tillsammans talar drygt tio språk. Verksamheten är en del av Vetlanda grundskolor och leds av en enhetschef. Vi har gemensamma arbetsplatsträffar, studiedagar och arbetar kontinuerligt med att utveckla enhetens verksamhet.
Som modersmålslärare och studiehandledare stödjer du eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling med hjälp av modersmålet, samtidigt som du fungerar som en kulturell och språklig brygga.
Modersmålsundervisning och studiehandledning är viktiga delar i elevens språkutveckling och måluppfyllelse. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen är därför något vi prioriterar högt. Vi vill att du har en helhetssyn på elevernas lärande, samtidigt som du är nyfiken på att utveckla din profession hos oss.
Med ett inkluderande förhållningssätt och i nära samarbete med elevens mentor och undervisande lärare, bedriver du undervisning av hög kvalitet. Du jobbar på flera grundskolor i kommunen, med elever i olika åldrar.
Som person vill vi att du är engagerad och har en förmåga att skapa goda relationer med eleverna. Du är väl insatt i skolans läroplan och kursplan för modersmål, och kan bedöma elevernas kunskaper utifrån det.
Som modersmålslärare ansvarar du för undervisning och studiehandledning i tigrinja. Du håller hög kvalitet i din undervisning och har ett inkluderande förhållningssätt. I tjänsten ingår det att planera undervisningen och använda digitala verktyg för såväl elevernas lärande som planering och dokumentation av undervisningen.
Du har ett nära samarbete med övrig personal på skolorna. Undervisningen sker på flera skolor runt om i Vetlanda kommun.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 60 procent.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• lärarutbildning med behörighet i tigrinja
• tigrinja som modersmål
• yrkeserfarenhet som lärare
• B-körkort och tillgång till egen bil
• goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
• god datorvana
• utdrag ur belastningsregistret. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310148". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Grundskola Kontakt
Enhetschef
Frida Kullberg frida.kullberg@vetlanda.se 0383-967 31 Jobbnummer
9775785