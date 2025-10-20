Modersmålslärare och studiehandledare i franska - vikariat
2025-10-20
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
Modersmålsenheten är en verksamhet bestående av ca 30 lärare som undervisar flerspråkiga elever. Eleverna är utspridda på samtliga kommunala grundskolor i Ystads kommun. I dagsläget har vi 23 språk. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och friskvård med möjlighet att påverka och utveckla dig i din roll som modersmålslärare och studiehandledare. Vår vision är att göra flerspråkighet till en tillgång för Ystad.
Modersmålsenheten erbjuder en internationell arbetsplats med kollegor från en stor del av världen. Arbetsplatsen genomsyras av god stämning och stort engagemang hos personalen.
Vår duktiga fransklärare behöver en vikarie under vårterminen. Har du franska som modersmål samt erfarenhet av att undervisa i franska? Har du dessutom erfarenhet av studiehandledning och tycker att det är väldigt roligt? Vi söker dig som är en engagerad och relationsskapande modersmålslärare eller lärare med språkinriktning. Tveka inte att söka den här tjänsten om beskrivningen stämmer in på dig!Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som person har du lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du trivs i ett arbete där samarbete är avgörande för resultat. Hos oss kommer du tillhöra en stor arbetsgrupp. Det gör att du behöver vara samarbetsorienterad och kreativ, både självständigt och tillsammans med andra arbetar du för att finna goda lösningar i olika situationer. Du behöver även vara strukturerad och planerar ditt arbete utifrån de riktlinjer som finns, men är flexibel att ställa om vid behov.
Som vikarie för modersmålsläraren i franska åker du runt till de kommunala grundskolorna inne i Ystad och undervisar elever i modersmål. I uppdraget ingår att planera, genomföra och dokumentera undervisningen i form av bedömning och betygsättning utifrån kursplanen i ämnet modersmål med elever i olika åldrar. Vi förutsätter att du möter elever utifrån deras individuella behov och förutsättningar, har en helhetssyn på elevers lärande samt en nyfikenhet på att använda språkutvecklande arbetssätt. I arbetet ingår också att samarbeta och utveckla sitt arbete tillsammans med kollegor på Modersmålsenheten.
Som vikarie för studiehandledaren i franska stöttar du elever i årskurserna 3 och 9. Studiehandledning kan ske innan, under eller efter elevens lektionstid. Du kommer att ha nära samarbete med ämneslärare och utgår från lärarens grundplanering när du planerar och genomför lektionen genom stöttning på elevens starkaste språk för att hjälpa eleven nå kunskaper inom olika skolämnen. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till ändrade förhållanden.Kvalifikationer
Du har franska som ditt modersmål och har dokumenterade språkkunskaper i detta. Utbildning i svenska motsvarande svenska som andraspråk på gymnasienivå är nödvändigt. Det aktuella språket måste vara ditt modersmål. Du behöver ha kunskaper om det svenska skolsystemet och lärares uppdrag i Sverige samt vana av att använda digitala verktyg och att arbeta i olika digitala system, t.ex. Googlemiljö och Office. Svensk lärarlegitimation eller annan pedagogisk utbildning i Sverige är meriterande, liksom erfarenhet av modersmålsundervisning eller annat pedagogiskt arbete med barn eller unga i Sverige. Har du dokumenterade kunskaper i flera språk är även det meriterande liksom studier i det aktuella språket på högskole- eller universitetsnivå. B-körkort gör kommunikationen mellan skolorna enklare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper: Du är ansvarstagande och handlingskraftig, och har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra i ett arbetslag. Självklart har du eleven i fokus, och du har förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och andra medarbetare i teamet kring eleven. Du ser din del i helheten, och har lätt att ställa om när förutsättningar förändras.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
