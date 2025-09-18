Modersmålslärare Jiddisch 5%
2025-09-18
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Språkcentrum i Botkyrka kommun ansvarar för modersmålsundervisning och studiehandledning på kommunala grund- och gymnasieskolor samt friskolor.
Språkcentrum ansvarar även för mottagningen och skolplaceringen av nyanlända elever. Vi har i uppdrag att bevara och främja flerspråkighet. Vi strävar efter att stå i framkant med ett interkulturellt förhållningssätt för att våra elever ska utveckla sig till modiga, energiska, ansvarsfulla och öppna medborgare.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som modersmålslärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med engagerade kolleger.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Bedriva modersmålsundervisning och studiehandledning.
- Sätta betyg och omdömen.
- Ha kontakt med elever, föräldrar, andra lärare och skolor.
Du kommer bedriva undervisning på olika skolor i kommunen och som stöd för det pedagogiska arbetet har du tillgång till tekniska verktyg.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett varierat arbete och möjligheten att träffa och göra skillnad för kommunens barn. Språkcentrum är en spännande arbetsplats med stor variation och många olika kulturer. Vi är en tajt grupp och har ett gott samarbete där vi hjälper och lär av varandra. Vårt fokus ligger på att genomföra lektioner i modersmål med en hög kvalitet.
När vi frågar en modersmålslärare vad det bästa är med jobbet svarar hen:
Språk är en resurs vi ska ta tillvara på och språket är väldigt viktigt för ens identitet. Som modersmålslärare har vi möjligheten att knyta ihop barnet med samhället och minska glappet mellan elev, hem och skola. Vi stärker barnen i det sociala och ger dem plats att våga prata i skolan. För nyanlända barn är vi en vuxen de kan prata med på sitt språk vilket har stor påverkan för att barnet ska komma in i skolan och trivas.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa modersmål alternativt behörighet validerade av Högskoleverket. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och om det svenska skolsystemet.
Du kan bedriva undervisning självständigt och utifrån styrdokument och det är för dig självklart att arbeta med IKT och du är intresserad av den digitala utvecklingen och möjligheterna detta ger i undervisningen.
Vi ser det som meriterande om du:
- Svensk lärarlegitimation i modersmålet Jiddisch.
- Svensk lärarlegitimation i andra ämnen.
- Arbetat som modersmålslärare och med studiehandledning.
- Arbetat som lärare.
Du behöver vara mycket strukturerad då du kommer att planera och genomföra din undervisning på egen hand. Att skapa relationer är viktigt då du kommer att ha mycket kontakt med alla skolor, föräldrar och elever. Du kommer att arbeta tillsammans med skolor och lärare i studiehandledning och där är samarbete nyckelordet. Det uppstår alltid situationer i skolans värld som man inte alltid kan styra över och då måste man lösa problemen på plats och många ggr utan att få någon hjälp från andra.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
