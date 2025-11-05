Modersmålslärare i tigrinja - deltid
2025-11-05
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 43 schools and around 30,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
IES Eskilstuna is one of the largest schools in Sweden with 1,185 students enrolled in grades F-9 and approx 125 staff members.
Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna söker nu en engagerad och kunnig modersmålslärare i tigrinja på deltid.
Som modersmålslärare arbetar du med att stödja elevernas språk- och kunskapsutveckling, samt att stärka deras flerspråkiga identitet. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevernas förmåga. En stark värdegrund och positiv elevsyn är mycket viktig för oss. Vi söker dig som är entusiastisk, engagerad och en samarbetsvillig lagspelare som är villig att göra det lilla extra för elever och kollegor. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
• Planera, genomföra och följa upp undervisning i tigrinja i enlighet med läroplanens mål
• Arbeta för en stimulerande klassrumsmiljö för effektiv undervisning och lärande
• Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
• Upprätthålla skolans positiva etos och värdegrund, både i och utanför klassrummet
• I ditt uppdrag ingår att bedöma och betygsätta elevens kunskaperKvalifikationer
• Svensk lärarlegitimation och är behörig att undervisa i ämnet modersmål är önskvärt
• Du har erfarenhet av undervisning och har tigrinja som ditt modersmål
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska språket i tal och skrift
• Förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare samt bidra till en trygg lärandemiljö
Tjänsten är tidsbegränsad på deltid med start så snart som möjligt.
Intervjuer kommer att hållas löpande. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då rekrytering kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
