Modersmålslärare i serbiska
2025-09-01
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-09-01
Välkommen att söka tjänst som modersmålslärare hos Enheten för flerspråkighet i Värnamo kommun.
Enheten för flerspråkighet samordnar all verksamhet kring flerspråkiga barn/elever i grundskolan och gymnasiet. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med andra modersmålslärare.Dina arbetsuppgifter
Att undervisa i ämnet modersmål. Att ge studiehandledning på modersmål. Att delta i genomförandet och analysen av en pedagogisk kartläggning.
Annonsen gäller serbiska.Kvalifikationer
Svensk lärarutbildning eller utländsk lärarutbildning som prövats av Universitets- och högskolerådet. Lärarlegitimation. Adekvata ämneskunskaper i modersmålet. Dokumenterade kunskaper i svenska språket motsvarande Svenska B2 enligt den europeiska referensramen. Tjänsten kräver engagemang, ansvarstagande och förmågan att planera. Det är viktigt att du som person är tydlig, lyhörd och visar respekt för elevernas behov. Du har lätt för att knyta relationer
till såväl elever, föräldrar och kollegor. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
