Modersmålslärare i mandarin
2025-12-22
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Lockas du av att möjliggöra en utvecklande och inkluderande framtid för nyanlända barn och ungdomar? Då kan detta vara en tjänst för dig! Vi söker en engagerad modersmålslärare! Kom och gör Gävles framtid med oss.
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla och befästa ämneskunskaper utifrån sina språkliga förutsättningar, därav söker vi nu modersmålslärare i mandarin till Gävle kommuns grundskolor. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa och vårdnadshavare.
Som modersmålslärare i mandarin är dina arbetsuppgifter att:
* undervisa i språket
* lära eleverna om kultur och traditioner i de länder där språket talas
Undervisningen följer en kursplan som har ett jämförande syfte vilket innebär att man även måste ha goda svenska språkkunskaper.
För elever som har svårt att nå kunskapskraven eller följa med i övriga ämnen kan du som modersmålslärare stötta genom studiehandledning. Det handlar om att framhäva eller fördjupa elevernas kunskaper inom ett område där svenska begrepp behöver förtydligas och diskuteras på modersmålet.
Anställningens omfattning är 15 %Kvalifikationer
För att kunna utföra uppdraget krävs det att du:
* behärskar mandarin flytande i både tal och skrift
* behärskar svenska flytande i både tal och skrift
* kan arbeta utifrån verksamhetens mål och följa planering
Det är viktigt att du:
* känner dig trygg med att stå och prata, läsa eller skriva inför en större grupp barn eller ungdomar
* har ett relationsskapande förhållningssätt
* kan skapa en öppen dialog
* anpassar ditt agerande utifrån situationen
* har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra
Varmt välkommen med din ansökan!
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
