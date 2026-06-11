Ekonomiassistent till Kyocera
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Strängnäs Visa alla ekonomiassistentjobb i Strängnäs
2026-06-11
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB i Strängnäs
, Enköping
, Eskilstuna
, Västerås
, Södertälje
eller i hela Sverige
KYOCERA Fastening Solutions Sweden AB har funnits i Sverige sedan 1980. 2019 blev vi en del av den globala koncernen KYOCERA, division Industrial Tools Europe. KYOCERA Corporation med säte i Kyoto, Japan har varit verksamma sedan 1959.
KYOCERA Fastenings varumärken är bl.a SENCO, TJEP, CAMO och STINGER. Under de närmaste åren kommer nya produkter lanseras och tillsammans med en ökad produktportfölj ge våra kunder tillgång till ett av marknadens bästa, kompletta och innovativa produktprogram för infästningslösningar,
På huvudkontoret i Strängnäs är vi ca 17 personer som arbetar inom lager, service och administration. Vi samarbetar nära mellan avdelningarna och har en lättsam och positiv stämning, vi har även säljare runt om i landet som utgår hemifrån.
VI SÖKER NU EN EKONOMIASSISTENT TILL VÅR EKONOMIAVDELNINGPubliceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer att registrera leverantörsfakturor, utföra leverantörsbetalning samt vara ansvarig för kundreskontra inklusive inbetalningar och påminnelser. Uppläggning av nya leverantörer och kunder i affärssystemet ingår också i arbetsuppgifterna. Vid månadsbokslut kommer du vara behjälplig med kontoavstämningar och interna rutiner samt rapporter till moderbolaget.Eventuellt kan lönehantering ingå beroende på erfarenhet.
I denna tjänst så ingår även hantering av våra systerföretag i Norge och Finland.Kvalifikationer
Som ekonomiassistent hos oss kommer du spela en central roll på ekonomiavdelningen då den endast består av denna tjänst och ekonomichef.
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann (strukturerad), analytisk och självgående. Det kan stundtals vara hög arbetsbelastning så det krävs att du är effektiv och kan hålla huvudet kallt i stressiga situationer. Det är en stor fördel om du tycker om utmaningar då vi jobbar i en internationell koncern och nya förändringar sker löpande, vilket även kräver att du har lätt för att lära dig nya uppgifter. Vi ser att du har lätt för att kommunicera och värdesätter lojalitet och arbetsmoral högt. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i Excel.
Vi vill att du har relevant utbildning eller flerårig arbetserfarenhet av liknande arbetsuppgifter, kanske jobbar du idag på en redovisningsbyrå? Du ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift då engelska är vårt koncernspråk.
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet/förståelse av momsdeklarationer
Periodisk sammanställning
Erfarenhet av affärssystemet SAPAnställningsvillkor
Kollektivavtal
Marknadsmässig lön
Utvecklingsmöjligheter inom Kyocera
Friskvård
Ett framåtlutat företag
Tjänsten kan komma att tillsättas innan utgående datum.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403), https://www.aerfast.se/
654 57 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Kyocera Fastening Solutions Sweden AB Kontakt
Platschef
Felix Wall felix@mijob.se +46720770263 Jobbnummer
9960291