Säljare över telefon sökes till Friska Hem Sverige AB
Friska Hem Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-11
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Vi letar efter dig som är redo att kliva in i arbetslivet med energi, nyfikenhet och ambition. Här har du chansen att utvecklas och växa!
Vad vi erbjuder:
✨ Prestationsbaserad lön – Ju bättre du presterar, desto mer tjänar du!
✨ Tider: 10:00 - 17:00 – Perfekt att kombinera med studier eller fritidsintressen.
✨ Arbeta hemifrån eller från vilken plats i Sverige som helst.
✨ Utvecklingsmöjligheter – Här kan du lära dig nytt och bygga en stark grund för framtiden.
Vem är du?
Social och driven - Ta dig an utmaningar.
Ansvarstagande – Gör jobbet med en positiv inställning.
Nyfiken på att lära – Det viktigaste är inte erfarenhet, utan viljan att utvecklas!
Vad går jobbet ut på?
Man kommer främst att jobba med att sälja in nya kunder till våra tekniker i form av Fukt & Mögelkontroller, Ventilationsgenomgångar eller Radonbesiktningar.
Friska Hem Sverige AB grundades i maj 2020 med en kärnverksamhet inom fuktskyddskontroll och åtgärder. Våra tekniker är verksamma i hela Skåne, Göteborg och till viss del i Stockholm.
Ansök nu!https://www.instagram.com/friskahemsverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: jobb@friskahemsverige.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friska Hem Sverige AB
(org.nr 559254-3903), http://www.friskahemsverige.se
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9960279