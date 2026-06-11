Gradoperatör till Siemens Energy - Trollhättan
Adecco Sweden Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och kvalitetsmedveten gradoperatör för uppdrag hos vår kund Siemens Energy i Trollhättan. Uppstart sker omgående och arbetet bedrivs i 2-skift.
Du kommer att arbeta i en modern verkstadsmiljö med fokus på bearbetning av metall, främst i höglegerade material. Rollen ställer höga krav på säkerhetstänk, kvalitet och precision i utförandet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Manuell gradning av detaljer i höglegerat stål
Slipning och efterbearbetning
Övrigt verkstadsrelaterat arbete
Hantering av truck och travers vid behov
Vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet från verkstadsmiljö och är van att arbeta med metallbearbetning. Du har tidigare arbetat med gradning och slipning och har en god förståelse för ritningsläsning. Du är en person som arbetar strukturerat, har öga för detaljer och sätter säkerhet och kvalitet i första rummet. Kvalifikationer
Erfarenhet av manuell gradning och verkstadsarbete
Goda kunskaper i ritningsläsning
Truck- och traverskort
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Om Siemens Energy
Siemens Energy AB utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme.
I verkstaden i Trollhättan tillverkas brännkammare till gasturbiner, med specialisering inom rostfritt stål, legeringar och värmetåliga material. Siemens Energy har cirka 2 800 anställda i Sverige, varav omkring 120 i Trollhättan.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ida Hansson via ida.hansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Storgatan 50 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Ida Hansson ida.hansson@adecco.se Jobbnummer
9960290