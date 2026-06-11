Rektor till Vallnässkolan åk 4-6 - med uppdrag som elevhälsochef
Storumans kommun, Fritids-, Kultur och Utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Storuman Visa alla pedagogchefsjobb i Storuman
2026-06-11
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Storumans kommun ligger i Södra Lappland och erbjuder små, trygga skolmiljöer där närheten till natur och friluftsliv sätter sin prägel på både vardag och arbetsliv. Här bor cirka 5 500 personer och en stark känsla av gemenskap präglar både tätorter och byar. Att bo i Storuman innebär god livskvalitet, korta avstånd och stora möjligheter att leva ett aktivt och naturnära liv.
Som samisk förvaltningskommun värderar vi kunskap om samiskt språk och kultur som en tillgång.
1 plats(er).
Vill du leda och utveckla framtidens utbildning i en kommun där närhet, kvalitet och helhet står i fokus?
Storuman kommun söker nu en engagerad och strategisk rektor till Vallnässkolan åk 4–6 som, utöver sitt rektorsuppdrag, även tar rollen som kommunens elevhälsochef.
Denna tjänst är en del av vår satsning på att utveckla och stärka ledarskapet i Storuman kommuns skolor. Genom att skapa mer rimliga uppdrag, med färre elever och medarbetare per chef, ger vi bättre förutsättningar för ett nära och engagerat pedagogiskt ledarskap med fokus på elevernas lärande och utveckling. Samtidigt stärker vi stödet till verksamheterna och skapar en mer hållbar och attraktiv arbetssituation – där våra ledare ges goda möjligheter att lyckas i sitt uppdrag.
Om arbetsplatsen
Vallnässkolan åk 4–6 kännetecknas av ett starkt och välfungerande arbete för trygghet, trivsel och goda relationer. Här möts elever av ett tydligt, varmt och stöttande ledarskap där alla blir sedda och där skolans gemensamma förhållningssätt genomsyrar hela verksamheten. Skolan arbetar aktivt för att skapa delaktighet, gemenskap och en positiv lärmiljö - något som också bekräftas genom att både ledning och personal i hög utsträckning bedriver ett framgångsrikt och systematiskt arbete för ett gott skolklimat.
I uppdraget ingår ett nära samarbete med rektor för årskurs 7–9, där verksamheterna finns på samma skolgård med flera gemensamma lokaler. Det skapar goda möjligheter till daglig dialog, kollegialt stöd och gemensamt ansvarstagande för skolans utveckling. Tillsammans får ni en stark plattform för att driva skolutveckling, bolla idéer och möta vardagens utmaningar med samsyn och kraft.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Som rektor för Vallnässkolan åk 4–6 ansvarar du för den pedagogiska verksamheten med fokus på hög måluppfyllelse, trygghet och utveckling för alla elever. Du leder och organiserar det dagliga arbetet samt säkerställer att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
I rollen som elevhälsochef har du ett övergripande ansvar för att leda, samordna och utveckla kommunens samlade elevhälsoarbete. Du arbetar strategiskt för att stärka det främjande och förebyggande arbetet i hela utbildningskedjan och säkerställer att elevhälsan är en integrerad del av skolans kärnuppdrag.
Leda, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål
Ansvara för personal, arbetsmiljö och ekonomi inom dina områden
Driva det systematiska kvalitetsarbetet
Leda och utveckla det pedagogiska arbetet med fokus på ökad måluppfyllelse
Samordna och utveckla elevhälsans arbete i kommunen
Säkerställa att elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande
Samverka med interna och externa aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har lärarutbildning. Det är meriterande om du också har fullgjort den statliga rektorsutbildningen.
Har erfarenhet av arbete som rektor eller annan ledande befattning inom utbildningsverksamhet
Har god kunskap om styrdokument och aktuella lagar inom skolområdet
Har erfarenhet av elevhälsoarbete, tillhörande lagstiftning och en god förståelse för dess olika professioner
Är en tydlig och trygg ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet
Du är en strategisk och utvecklingsinriktad ledare som ser helheten och har förmåga att omsätta visioner i praktiskt arbete. Du är kommunikativ, relationsskapande och har ett genuint intresse för elevers lärande, utveckling och välmående.
Vi erbjuder ett utvecklande och varierat uppdrag med stor möjlighet att påverka, där du får en central roll i kommunens utbildningsorganisation. Du blir en del av ett sammanhang med engagerade kollegor och ett nära samarbete inom ledningsgruppen samtidigt som du får möjlighet att bidra till en likvärdig och hållbar utbildning i hela kommunen.Övrig information
Storumans kommun tillämpar provanställning. Tjänsten tillsättes om erforderliga beslut fattas. Kommunen har valt medier för denna rekrytering och undanber sig därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare i rekryteringstjänster.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-03 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storumans Kommun
(org.nr 212000-2577), http://www.storuman.se
923 81 STORUMAN Arbetsplats
Storumans kommun, Fritids-, Kultur och Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare 0951-140 00 Jobbnummer
9960281