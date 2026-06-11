Chef kvalitet varuflödesplanering, Dagab inköp & logistik
Dagab Inköp & Logistik AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2026-06-11
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Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Vår verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos oss är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor. Vi tror på att vi gör skillnad - tillsammans. Välkommen du med!
Bli en av oss
Nu söker vi en chef till kvalitet varuflödesplanering, en avdelning som arbetar med delar av varuflödet ut till butik. Avdelningen har tre huvudsakliga ansvarsområden:
Sortimentskoordinering, som hanterar masterdata för våra varuflöden.
Utförsäljning, som hanterar och säljer ut överskottsvolymer från lager.
Kvalitet, som hanterar förbättringsarbete i varuflödet ut till butik.
Du leder ett team med medarbetare som finns på flera orter och som tillsammans bidrar till välfungerande processer, tydliga arbetssätt och god kvalitet i leveransen till våra butiker och kedjor. Rollen passar dig som vill kombinera ledarskap, struktur och utveckling i en verksamhet med många kontaktytor, där förändring och förbättring är en naturlig del av vardagen.
Hos oss får du en viktig roll i att skapa rätt förutsättningar för både teamet och verksamheten framåt. Du arbetar nära andra funktioner inom Dagab, exempelvis masterdata, varuflödesplanering, kategoriorganisationen och representanter från våra kedjor.
Det här får du göra
Som chef för kvalitet varuflödesplanering har du personalansvar och ansvarar för att leda, utveckla och följa upp teamets arbete. Du skapar tydlighet kring mål, prioriteringar och arbetssätt, och säkerställer att avdelningen levererar enligt processer, rutiner och verksamhetens behov.
En viktig del av rollen är att driva ständiga förbättringar och bidra till utveckling av arbetssätt, processer och samarbeten. Du leder medarbetare i förändring och arbetar för att skapa delaktighet, engagemang och förståelse för avdelningens uppdrag.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda och utveckla medarbetare med olika ansvarsområden och placeringsorter.
Säkerställa att teamet har rätt förutsättningar för att utföra sitt arbete.
Följa upp leveranser, kvalitet, prioriterade aktiviteter och relevanta nyckeltal.
Bidra till att utveckla och modernisera arbetssätt och processer.Samarbeta tvärfunktionellt med andra delar av Dagab och Axfoods kedjor.
Representera avdelningen i relevanta forum och lyfta behov, utmaningar och förbättringsområden till rätt funktion.
Eftersom teamet finns på flera orter är distansledarskap en naturlig del av rollen. Det innebär att du behöver vara tydlig, tillgänglig och närvarande som ledare även när du inte träffar medarbetarna fysiskt varje dag.
Det här förväntar vi oss
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i en processorienterad verksamhet, gärna inom logistik, varuförsörjning, supply chain, butik eller annat närliggande område. Vi tror att du har relevant utbildning inom exempelvis logistik, supply chain eller annat område som vi bedömer likvärdigt, alternativt motsvarande kunskap genom flera års arbetslivserfarenhet.
Du är trygg i att leda andra, skapa struktur, följa upp resultat och driva arbetet framåt tillsammans med ditt team. Du har god vana av Office-paketet och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av chefsroll med personalansvar.
Det är även meriterande om du har erfarenhet från dagligvaruhandel, servicehandel eller annan flödesintensiv verksamhet. Det är också meriterande om du har erfarenhet av förändringsledning eller av att utveckla arbetssätt, processer eller team i tidigare roller.
Som person är du en tydlig, trygg och lyhörd ledare med ett coachande förhållningssätt. Du är strukturerad, resultatorienterad och har förmåga att prioritera även när förutsättningarna förändras. Du bygger relationer på ett prestigelöst sätt och har lätt för att samarbeta med olika funktioner och intressenter. För att trivas i rollen tror vi också att du har ett analytiskt och strategiskt perspektiv, vågar ifrågasätta invanda arbetssätt och kan få med dig andra i förändring.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Jönköping. Vi tillämpar provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna under augusti eller så snart som möjligt.
Medarbetare och samarbetspartners finns på flera orter, vilket innebär att resor förekommer regelbundet.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Elin Lindskog, elin.lindskog@dagab.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-06-28. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten via kontaktformulär.
Om Dagab Inköp & Logistik
Dagab driver och utvecklar koncernens sortiment, inköp och logistik. Dagab har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet. Dagab omsätter 80,6 miljarder kronor (2025) och ingår i Axfood AB som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB:s Large Cap-lista.
Dagab är en del av Axfood, vårt gemensamma uppdrag hittar du om du klickar här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dagab Inköp & Logistik AB
(org.nr 556004-7903)
Bataljonsgatan 12 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Jobbnummer
9960280