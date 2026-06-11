Projektassistent inom Integrativ Neurofysiolog
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2026-06-11
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av verksamheten
Vi söker en projektassistent för en tidsbegränsad anställning inom gruppen för Integrativ Neurofysiologi vid Lunds universitet. Projektet kommer utföras i samarbete med Movement & Reality Laboratory (MoRe Lab), en forskningsmiljö på Medicnska Fakulteten med en instrumenterad lägenhet utrustad med 25 synkroniserade kameror och sensorer för att studera mänskligt beteende i en realistisk hemmiljö.
Den aktuella tjänsten är kopplad till ett projekt med målet att utveckla en automatiserad plattform för analys av dagliga aktiviteter (ADL) baserat på video- och rörelsedata. Projektet fokuserar på att implementera nya metoder inom datorseende och maskininlärning för 3D-poseestimering och aktivitetsigenkänning, med tillämpningar inom neurologi, rehabilitering och åldrande.
Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och inkluderar expertis inom neurovetenskap, biomekanik och artificiell intelligens.
Projektbeskrivning
Projektet syftar till att utveckla och implementera en robust pipeline för markörlös 3D-poseestimering och aktivitetsanalys baserat på multikameradata. Detta inkluderar utveckling av transformerbaserade modeller för 3D-rekonstruktion samt metoder för att klassificera och segmentera mänskliga aktiviteter.
Metoderna kommer att valideras på kliniska populationer, såsom patienter med Parkinsons sjukdom och barn med cerebral pares, för att möjliggöra objektiv kvantifiering av rörelseförmåga i vardagliga miljöer.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som forskningsassistent kommer du att bidra till utveckling, implementering och validering av analysmetoder. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Implementering och anpassning av algoritmer för 2D/3D-poseestimering Utveckling av metoder för aktivitetsigenkänning och segmentering Videoinspelning med försökspersoner Annotering av stora videobaserade dataset Utvärdering och validering av modeller mot experimentella data Dokumentation av resultatPubliceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Masterexamen inom relevant område, exempelvis datavetenskap, beteendevetenskap eller neurovetenskap Dokumenterad erfarenhet av programmering i Python eller liknande språk Erfarenhet av maskininlärning eller signalbehandling Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift Förmåga att arbeta självständigt och i tvärvetenskapliga team
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av datorseende Erfarenhet av deep learning-ramverk (t.ex. PyTorch eller TensorFlow) Erfarenhet av att samla in experimentell data med försökspersoner Erfarenhet av rörelseregistering (motion capture) Erfarenhet av hantering av större dataset Goda kunskaper i svenska Tidigare arbete med beteendedata Erfarenhet av vetenskaplig programmering
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och analytisk förmåga.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med tillgång till unik infrastruktur och avancerade datainsamlingssystem. Tjänsten ger möjlighet att bidra till utvecklingen av framtida digitala verktyg för klinisk forskning och samhällsnytta.
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på sex månader, heltid (100 %), med start 1 september eller enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt till Lund och förutsätter närvaro på arbetsplatsen.
Mer om medicinska fakulteten
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Forskargruppchef
Per Petersson per.petersson@med.lu.se +46462220578 Jobbnummer
9960288