Modersmålslärare i finska
2025-09-10
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Är du en engagerad och kunnig pedagog som vill göra skillnad för elever med finska som modersmål? Nu söker vi en modersmålslärare i finska till våra grundskolor i kommunen.
Du kommer tillhöra Mockfjärdsskolan som är en trygg, inkluderande arbetsplats där behöriga och engagerade kollegor samarbetar nära elevhälsan. Kulturen präglas av Glädje - Omtanke - Trygghet och en stark tro på att olikheter berikar; här arbetar vi tillsammans för att alla elever ska lyckas.
Som modersmålslärare i finska undervisar du elever i grundskolans årskurser F-9 på flera skolor i kommunen, vilket gör arbetet varierat och självständigt. Du blir samtidigt en del av ett arbetslag och olika utvecklingsgrupper.
Arbetet innebär bland annat att:
planera och genomföra undervisning utifrån kursplanen i modersmål
göra bedömningar och sätta betyg
samarbeta med kollegor, mentorer och elevhälsoteam
använda pedagogisk dokumentation som verktyg för utveckling
bidra till inkluderande lärmiljöer där digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad och legitimerad lärare med mycket goda kunskaper i både finska och svenska, i tal och skrift. Du brinner för språk och kultur och har erfarenhet av modersmålsundervisning och studiehandledning. Med din förståelse för barns och ungas kunskapsutveckling kan du möta elever på deras nivå och inspirera dem att nå sin fulla potential.
Som person är du flexibel, relationsskapande och samarbetsinriktad. Du trivs med att arbeta nära elever, kollegor och vårdnadshavare och bidrar till en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö. Har du dessutom kunskap inom NPF ser vi det som en tillgång i arbetet.
Du är van att arbeta med digitala lärplattformar och har goda IT-kunskaper. Att använda digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen är för dig en självklarhet, och erfarenhet av Office/Teams är meriterande.
Eftersom undervisningen sker på flera skolor inom kommunen krävs B-körkort och tillgång till egen bil.Anställningsvillkor
Visstidsanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringsperioden.Övrig information
