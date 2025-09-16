Modersmålslärare finska, arabiska och somaliska
Haparanda Montessorifören / Grundskollärarjobb / Haparanda Visa alla grundskollärarjobb i Haparanda
2025-09-16
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haparanda Montessorifören i Haparanda
ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som har ett genuint intresse för barn och ungdomar och som trivs med att skapa goda och nära relationer med eleverna. Som modersmålslärare arbetar du för att ge eleverna de bästa möjliga förutsättningarna för utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Som modersmålslärare undervisar du elever från årskurs 1 till årskurs 6. Eleverna delas in i två grupper: F-3 och 4-6 beroende på gruppens storlek. I din roll möter du elever på olika kunskapsnivåer och ansvarar för att planera, genomföra, betygsätta och utvärdera undervisningen utifrån den svenska läroplanen. Språkutveckling är en central del av elevernas skolgång och en viktig nyckel till deras måluppfyllelse. Modersmålsundervisningen har en betydande roll i detta arbete, och vi arbetar aktivt med språkutvecklande metoder i alla ämnen.
KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen behöver du ha lärarlegitimation med behörighet att undervisa i modersmål. Du ska ha en lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i finska, arabiska och somaliska och ett starkt engagemang för elevernas språk- och kunskapsutveckling.
Vi söker dig som är strukturerad, lyhörd och har förmågan att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar. God samarbetsförmåga är viktigt, då du kommer att arbeta nära både elever och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: susanna.siira@montessoridroppen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda Montessorifören
Idrottsgatan 16b (visa karta
)
953 34 HAPARANDA Arbetsplats
Montessori Droppen Kontakt
Rektor
Susanna Kunnari susanna.siira@montessoridroppen.se +4670-615 10 88 Jobbnummer
9510210