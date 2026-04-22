Lärare i modersmål Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun söker Modersmålslärare med anställnings start under ht 2026. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i elevernas liv och bidra till deras språkliga och kulturella utveckling.
Vi söker lärare till nedanstående språk: Arabiska Ukrainska
Arbetet innebär att undervisa elever i grundskola 1-9 i modersmål.
Du planerar din egen undervisning utifrån den läroplan som gäller samt sätter betyg från årskurs 6 till årskurs 9.
Det kan även förekomma att du bedömer språkkunskaper hos elever som eventuellt ska läsa modersmål.
Kvalifikationer
Du som söker ska ha goda kunskaper i både det svenska språket och det språk du ämnar undervisa i.
Du behöver också kunskap i svenska skolans styrdokument. Meriterande är om du har pedagogisk utbildning eller annan erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Körkort och tillgång till egen bil krävs. Anställning
Intermittent anställning (timanställning). Arbetstid 60 minuter i veckan per grupp. Anställning start under hösten 2026 enligt överenskommelse. För anställning inom grundskolan kräver vi uppvisat utdrag ur belastningsregister. Välkommen med din ansökan senast 2026-05-17 Läs mer: