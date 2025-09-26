Modersmålslärare
Arvika kommun, Lärande och stöd, Grundskola / Grundskollärarjobb / Arvika Visa alla grundskollärarjobb i Arvika
2025-09-26
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvika kommun, Lärande och stöd, Grundskola i Arvika
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna.
I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!Publiceringsdatum2025-09-26Beskrivning
Arvika kommun erbjuder modersmålsundervisning i ett antal språk.
Nu söker vi lärare i finska, turkiska, thailändska, ukrainska, kurdiska, rumänska och engelska.Dina arbetsuppgifter
Som modersmålslärare ska du undervisa elever i deras modersmål utifrån kursplanen i modersmål (Lgr22). Undervisningen sker på eftermiddagstid efter ordinarie skoltid, 1 timme/vecka per undervisningsgrupp.Kvalifikationer
Du får gärna vara utbildad modersmålslärare alternativt ha en svensk eller utländsk validerad lärarexamen. Du har goda kunskaper i både modersmålet och svenska. Du är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ för att utveckla en bra och intressant undervisning utifrån kursplan samt elevernas intressen och behovAnställningsvillkor
Anställningen gäller för modersmålslärare läsår 2025/2026 med möjlighet till förlängning nästa läsår. Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/166". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892) Arbetsplats
Arvika kommun, Lärande och stöd, Grundskola Kontakt
Susanne Liljedahl 070-2095460 Jobbnummer
9529201