Modersmålslärare - timanställning
Lidköpings Kommun / Grundskollärarjobb / Lidköping Visa alla grundskollärarjobb i Lidköping
2026-06-23
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Timanställning som modersmålslärare och studiehandledare för elever grundskolan F-9. Språk som efterfrågas är engelska , armeniska, meänkieli, finska, romani och thailändska.
Vem är du
Du har svensk lärarexamen eller lärarexamen från utlandet som kan styrkas och har validerats av Universitet och högskoleprovet alternativt påbörjad svensk lärarutbildning. Även annan pedagogisk utbildning ses som en tillgång. Erfarenhet av arbete i förskola och/eller av undervisning i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen ses som meriterande. Vi ser det som positivt att du behärskar fler språk då våra barn och elever kommer från hela världen.
Din svenska och ditt modersmål ska vara så pass god att du kan formulera dig i tal och skrift på en akademisk nivå.
Du som söker ska ha god datavana. Arbetet kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och stort ansvarstagande.
Körkort och tillgång till bil krävs då man arbetar i alla kommunens förskolor, grundskolor och även gymnasiet ( gäller studiehandledning).
Hänsyn tas till personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-23Övrig information
Timanställning med start enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. För tjänsten ligger månadslönen mellan 32 000 och 37 000 kr, beroende på erfarenhet, utbildning och kompetens.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Bildning, BI Barn och elevhälsa, BI BoE Modersmålsenheten Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter 0510-770000 Jobbnummer
9974130