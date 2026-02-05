Moderniseringstekniker
2026-02-05
Hos ALT Hiss blir du en del av ett ägarlett och expansivt företag där vi kombinerar egen utveckling, konstruktion och tillverkning med en arbetsmiljö präglad av engagemang och glädje.
Vi är måna om våra medarbetare och tror på frihet under ansvar. Hos oss får idéer utrymme och stämningen är lika viktig som resultaten. Här får du kollegor i världsklass, bra villkor och goda möjligheter att växa tillsammans med oss, både som person och i din yrkesroll.
Vill du vara med i ett positivt gäng där medarbetarna alltid är en av våra största tillgångar? Ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en moderniseringstekniker/hisstekniker till Göteborg och Trestadsområdet. Som moderniseringstekniker kommer du att arbeta med att uppgradera och förnya befintliga hissanläggningar, arbetet i sig innebär demontering, installation och driftsättning. Vi lovar vi dig ett omväxlande och fritt jobb där du får arbeta med spännande tekniska utmaningar, i ett team med stor kunnighet och bra sammanhållning. Vi erbjuder dig en arbetsplats i ett expansivt företag med ett öppet och positivt klimat där du som medarbetare har stor frihet under ansvar. Kvalifikationer
Vi vill att du har erfarenhet av såväl el- som mekanik och till detta dessutom en dos kreativitet. Du ska även ha ett par års erfarenhet av arbete med hissar, exempelvis modernisering, installation och/eller reparation. Som person är du ansvarstagande, noggrann, initiativtagande och kan jobba lika bra självständigt som med andra i en grupp. B-körkort fodras.Så ansöker du
Om du är intresserad eller har frågor om tjänsten, kontakta vår montagearbetsledare Göran Segerlind på 073-468 41 74 eller Patrik Magnusson på 070-553 75 06. Tveka inte, ta chansen att komma med i ett positivt gäng på ett företag där personalen är en av våra största tillgångar! Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudande om annonserings- eller rekryteringshjälp. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alt Hiss Göteborg AB
(org.nr 556554-3955) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ALT Hiss Göteborg AB Jobbnummer
9725315