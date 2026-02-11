Mobile Developer till globalt hälsotechbolag
Lynqa AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lynqa AB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vår kund är ett svenskt produktbolag med global räckvidd inom health tech. De driver världens ledande app inom sitt område med miljontals användare som dagligen förlitar sig på deras teknologi för att förbättra sin hälsa och livskvalitet.
Med stark produktfokus, startup-mentalitet och internationell framgång erbjuder de en miljö där du får verkligt inflytande, möjlighet att jobba med AI-teknik och chansen att göra verklig skillnad för människors välmående globalt.
Om rollen
Vi söker en Mobile Developer till deras produktteam i Göteborg. Du blir en del av ett tvärfunktionellt team som arbetar med kontinuerlig produktutveckling och äger sina outcomes, inte bara output. Tillsammans formar ni hypoteser, kör experiment och levererar frekvent användarvärde genom små, men kraftfulla förbättringar.
Du arbetar nära ML Engineers och Research Scientists för att integrera AI-funktionalitet i appen och skapa upplevelser som verkligen hjälper användarna.
Arbetet sker från deras vackra kontor på 20:e våningen i Kineum-skyskrapan i Göteborg, där nära samarbete och teknisk excellens står i fokus.
Dina ansvarsområden
Designa, bygga, testa och underhålla högkvalitativ kod för deras mobilapp
Samarbeta nära med ditt team för att definiera och implementera användarfunktioner
Bidra över hela stacken där det är lämpligt, med stöd för att växa utanför ditt primära fokusområde
Delta i kodgranskningar, tekniska designdiskussioner och bidra till kontinuerlig förbättring
Skriva vältestad, säker och skalbar kod
Övervaka prestanda och felsöka produktionsproblem i en modell med delat ägandeskap
Arbeta med ML Engineers och Research Scientists för att förstå modellbeteende och hur det integreras i appupplevelsenPubliceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom professionell mjukvaruutveckling, med solid erfarenhet av minst en native mobilplattform (iOS eller Android)
Bekväm med att arbeta med minst en del av deras stack: Swift, SwiftUI, Kotlin, Jetpack Compose (plus viss legacy Objective-C/Java)
Kännedom om moderna Git-baserade arbetsflöden, CI/CD och testning
Kandidatexamen inom datavetenskap, mjukvaruutveckling eller relaterat område, alternativt motsvarande erfarenhet
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande:
Backend-erfarenhet med Python, FastAPI och Google Cloud (t.ex. Datastore, Cloud Storage, BigQuery)
Vilja att lära sig och bidra över hela stacken
Intresse för produkttänk och att leverera kundvärde
Erfarenhet av att samarbeta i produktdrivna team eller intresse av att lära sig hur
Bevisad anpassningsförmåga, ansvarskänsla och initiativförmåga i dynamiska eller föränderliga produktmiljöer
Erfarenhet av att supportera och facilitera teamutveckling
Som person
Du trivs med att bygga produkter som gör verklig skillnad i människors liv. Du är en nyfiken problemlösare som blomstrar i samarbetande team och blir inspirerad av att skapa och leverera funktioner som hjälper människor.
Hos oss är det viktigare att du är nyfiken, driven och vill ta dig an nya utmaningar än att du kan allt från dag ett.
Varför du ska söka jobbet!
Bygg AI-drivna funktioner som används av miljontals användare dagligen
Arbeta i tvärfunktionella team med verkligt produktägandeskap
Möjlighet att växa över hela stacken - både mobile och backend
Stöttande och stimulerande arbetsmiljö med kompetenta kollegor
Verklig impact - ditt arbete förbättrar människors hälsa globalt
Vackra kontorslokaler på 20:e våningen med utsikt över Göteborg
Balans mellan fokus och glädje där samarbete och trivsel värderas högt
Om anställningen
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning Start: Enligt överenskommelse Placering: Göteborg
OBS: Endast sökande med giltigt arbetstillstånd för Sverige kan komma i fråga.
Detta är en direktrekrytering, du blir anställd direkt av vårt klientföretag. Lynqa ansvarar för rekryteringsprocessen.
Om Lynqa
Lynqa är din karriärpartner inom tech. Vi arbetar med utvalda produktbolag och techteam i framkant - roller du sällan ser på vanliga jobbsajter. Hos oss får du snabb återkoppling, en personlig kontakt och tillgång till möjligheter innan de annonseras.
Nyfiken på vad som finns? Hör av dig till armin@jobbson.se
Lynqa - we connect people Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7213000-1836813". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lynqa AB
(org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Götgatan 10 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Lynqa Jobbnummer
9737035