Möbelsnickare
2026-01-11
Vårt företag
AKSE Design & Bygg är ett familjeföretag som främst arbetar med projekt inom möbelsnickeri. Vi tillverkar både små och stora möbler ex garderober, bokhyllor och vitrinskåp, men vi tackar även ja ibland till uppdrag inom byggsnickeri. Tillverkningen av möbler sker i vår snickeriateljé i Veddesta där vi även sprutlackerar möblerna. Våra kunder är främst privatpersoner och vi både levererar och monterar möblerna själva hos kunderna.
Vem söker vi?
Vi söker en duktig och erfaren möbelsnickare som arbetar självständigt och gärna tar egna initiativ.
De erfarenheter och egenskaper vi eftersöker hos Dig är att Du:
är en van användare av de flesta maskiner, gärna CNC-maskin.
klarar att utföra alla moment som möbelsnickare.
försöker alltid göra ditt bästa och är noggrann och engagerad.
har ett öga för detaljer och kompromissar aldrig med kvalitet, design och funktion.
är social, serviceinriktad och omtyckt av dina arbetskompisar.
gärna även har erfarenhet av byggsnickeri och sprutlackering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: info@aksedesign.com Arbetsgivarens referens
