Möbelmontör till Skandiform AB
2025-12-22
För kunds räkning söker vi nu en händig och engagerad möbelmontör som uppskattar att vara en del av ett mindre team och att tillsammans arbeta med produkter av ett premiummärke i möbelbranschen.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara montering och lastning av Skandiforms möbler. Som möbelmontör har du självständigt ansvar över din order; du plockar material, monterar och sköter inleveranser i datasystemet för att sedan packa och lasta färdiga ordrar för vidare transport. Utöver detta tillkommer även andra förekommande lageruppgifter i viss mån. Du ingår i ett team om 3 kollegor och du rapporterar till Inköps- och lagerchef.Profil
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Goda datakunskaper
• Talar och skriver svenska på god nivå samt grundläggande kunskaper i engelska
• B-körkort krävs
• Truckkort A och vana av att köra ledstaplare eller annan truck är meriterande
För att du och Skandiform ska trivas tillsammans värderar vi dina personliga egenskaper högt. Du tar ett stort ansvar för ditt och avdelningens arbete samt har en god samarbetsförmåga. Du är prestigelös och flexibel i ditt sitt att vara; att utföra en ny arbetsuppgift eller växla mellan olika ser du bara som tilltalande och du lyfter gärna blicken för att nå en så god planering som möjligt av arbetet. Detta tillsammans med en god fysik och förmåga att höja arbetstempot vid tillfälliga arbetstoppar.
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och ser mycket fram emot din ansökan!
Övrig information
• Omfattning: Visstid 3-6 månader , Heltid, dagtid 7-16
• Tillträde: Omgående
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Vinslöv
• Körkort är ett krav
För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens. Låter denna tjänst intressant? Tveka inte att söka via vår hemsida redan idag på ?www.maxkompetens.se. Vid eventuella frågor kontakta Rekryteringskonsult Simon Jeppsson på 076-5558381 eller Simon.jeppsson@maxkompetens.se
Ansökningar via e-post mottages inte pga GDPR. Sista ansökningsdag är 7 Januari 2026 Vi kommer att arbeta med löpande urval så sök tjänsten redan idag!
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Skandiform är en av Skandinaviens ledande leverantörer av möbler för kontor och inspirerande offentliga miljöer och ingår i inredningskoncernen Kinnarps Group. Sedan 1962 har Skandiform skapat möbler som ger karaktär och harmoni till miljöer där människor möts. Skandiforms möbler utvecklas i samarbete med erkända formgivare och finns representerade på ett stort antal prestigefyllda företag och organisationer runt om i världen. Huvudkontoret finns i Vinslöv med showrooms i Stockholm, Göteborg och Oslo. Skandiform är ISO-certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt FSC-certifierade. Arbetet med att fortsätta nå framgångar i långsiktig hållbarhet prioriteras och riktlinjer för socialt ansvar följs. Läs mer på www.skandiform.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Maxkompetens Sverige AB
Maxkompetens Sverige
Simon Jeppsson
