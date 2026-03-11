Mjukvaruutvecklare & Testingenjörer - Alten
Alten Sverige AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-03-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige AB i Göteborg
, Härryda
, Trollhättan
, Uddevalla
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med utveckling och test av avancerade mjukvarulösningar inom fordonsindustrin? Är du intresserad av att vara en del av ett växande team och bidra till utvecklingen av nästa generations fordonssystem? Då kan detta vara en spännande möjlighet för dig.
ALTEN fortsätter att växa i Göteborg och vi söker nu flera ingenjörer inom mjukvaruutveckling och test för framtida uppdrag hos våra kunder inom fordonsindustrin. Vi letar efter personer med olika bakgrunder och kompetenser som vill arbeta med utveckling, integration och verifiering av mjukvara i komplexa system.
OM ROLLEN
Som konsult hos ALTEN kommer du att arbeta i tekniska utvecklingsteam där fokus ligger på mjukvaruutveckling, test och verifiering av funktioner och system inom fordon. Uppdragen kan variera beroende på din erfarenhet och kompetens, och kan exempelvis innefatta utveckling av embedded software, testautomatisering, systemintegration eller verifiering av fordonsfunktioner.
Du kommer att samarbeta nära med systemingenjörer, utvecklare och testteam för att säkerställa robusta lösningar och hög kvalitet i leveranserna.
Vi tror att du har:
Civil- eller högskoleingenjörsexamen
Erfarenhet inom
MJUKVARUUTVECKLING ELLER TEST/VERIFIERING
Erfarenhet av ett eller flera av följande tekniker och verktyg:
C ELLER C++
DSPACE
VECTOR CANOE / CANALYZER
CI/CD OCH AUTOMATISERADE TESTFLÖDEN
MATLAB / SIMULINK
DOORS ELLER LIKNANDE KRAVHANTERINGSVERKTYG
Meriterande
Erfarenhet från
FORDONSINDUSTRIN
SVENSKA I TAL OCH SKRIFT
B-KÖRKORT ELLER C-KÖRKORT
VAD VI KAN ERBJUDA DIG
Hos ALTEN får du arbeta nära produkter som finns i människors vardag och som används i verkliga miljöer. Vi tror på långsiktig utveckling där du får ta ansvar, växa och påverka. Genom ALTEN Academy, uppdrag i flera branscher och coachande ledarskap formar vi din utvecklingsväg tillsammans.
Som konsult får du både tillhörighet i teamet ute hos kund och en stark gemenskap internt. Genom nätverk som Women at ALTEN och ALTEN Sports finns utrymme att bidra till kultur och sammanhållning. Vi värnar om balans mellan arbete och fritid, därför erbjuder vi tre extra lediga dagar samt tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
ANSÖKAN
Observera att detta är en annons för framtida uppdrag. Urvalsprocessen sker löpande, varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se!
För HR-relaterade frågor eller förfrågningar gällande en jobbansökan, vänligen välj kategorin "Rekrytering" under "Kontakta oss". Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453) Jobbnummer
9791720