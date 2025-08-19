Mjukvaruingenjör inom programmering och inbyggda system
Saab AB / Datajobb / Järfälla Visa alla datajobb i Järfälla
2025-08-19
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Järfälla
, Upplands-Bro
, Solna
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Är du en tekniskt driven ingenjör som älskar avancerad programmering i C++? Vill du vara med och utveckla banbrytande lösningar inom ett innovativt och spännande teknikområde? Då kan det vara just dig vi letar efter!
Din roll
Som ingenjör hos oss får du en nyckelroll i utvecklingen av inbyggda system där programmering står i centrum. Du kommer att ta stort ansvar för din kod - från design och implementation till testning i våra testmiljöer/riggar. Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en miljö där du får ta initiativ och påverka.
Du blir en viktig del i vårt agila scrumteam, som utvecklar avancerad mjukvara för kunder inom flyg-, marina och landbaserade applikationer. Våra produkter består av passiva sensorer som mäter radarsignaler för att skapa en tydlig lägesbild av omgivande plattformar - en central teknik för framtidens säkerhets- och övervakningslösningar. Publiceringsdatum2025-08-19Profil
* Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom Data, Elektroteknik, Teknisk Fysik eller motsvarande.
* En positiv attityd och passion för teknik.
* Erfarenhet av programmering och utveckling av inbyggda system.
* Minst några års erfarenhet av C++ programmering.
* God kunskap i Linuxmiljöer samt erfarenhet av scriptspråk, gärna Python.
* Förståelse för byggsystem, gärna med erfarenhet eller intresse för CMake.
* Ett strukturerat och analytiskt arbetssätt.
* Ett brinnande tekniskt intresse och en vilja att ständigt lära dig nya saker.
Vi anser det meriterande med:
* Intresse och erfarenhet av hantering av byggmiljöer.
* Erfarenhet av radar- och sensorsystem.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_35259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9465773