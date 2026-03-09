Mjukvaruingenjör
2026-03-09
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Mjukvaruingenjör hos vår kund.
Beskrivning Mjukvaruingenjör, nivå 3
Mjukvaruingenjör med följande arbetsinnehåll: - Kravhantering, design, verifiering och validering av vårt system för HMI (Human Machine Interface). - En stor del av uppgiften blir att utveckla testområdet sub-området Imaging System.
Meriterande: Erfarenhet av CSCI Manager roll på bolaget är högst meriterande.
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet.
Övrig information Placeringsort: Linköping Uppdragsperiod: ca 6 månader Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
9786168