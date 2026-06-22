Mjukvaru-/lösningsarkitekt till Transportstyrelsen!
Transportstyrelsen / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-06-22
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi söker nu en mjukvaru-/lösningsarkitekt med placering i Örebro som vill ha möjlighet att arbeta med samhällsbärande system som gör verklig skillnad! Enheten Verksamhetsnära It-lösningar 1 ansvarar för att stötta avdelningarna Sjö- och luftfart, Körkort och Väg och järnväg samt avdelning Fordonsinformation. Våra produktområden samlar verksamhet och it kring gemensamt ansvar för utveckling, förvaltning och långsiktig vidareutveckling av våra lösningar. Beroende på behov kan även andra områden bli aktuella.
I rollen som mjukvaru-/lösningsarkitekt kombinerar du utveckling med ett växande ansvar för arkitekturfrågor och arbetar nära både frontend och backend, i en modern teknikstack. Du kommer bli en del av ett erfaret agilt team som arbetar brett med krav, design, implementation, testautomatisering och dritsättning. Som mjukvaruarkitekt kombinerar du arkitektansvar med ett fortsatt operativt arbete i kodbasen. Du är med och formar systemens struktur och implementation, bidrar i designbeslut, stöttar teamet i tekniska frågeställningar och driver långsiktigt hållbara lösningar. Tillsammans med teamet säkerställer du att realiseringen följer beslutad lösnings- och målarkitektur, med synsättet att arkitektur utvecklas iterativt i nära samarbete och inte som något statiskt som överlämnas.
Vi söker dig som brinner för mjukvaru-/lösningsarkitektur och vill jobba i en verksamhet där samhällsnytta kommer i första hand!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
ansvara för och vidareutveckla teknisk arkitektur inom ditt område
designa skalbara, säkra och hållbara lösningar
samarbeta med utvecklingsteam och produktägare kring verksamhetsbehov och tekniska vägval
stötta utvecklare i tekniska frågor och säkerställa god kod- och lösningskvalitet
bidra till integrationslösningar och långsiktig teknisk riktning.
Du måste ha
utbildning inom it från universitet, högskola eller yrkeshögskola eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig
aktuell erfarenhet av arbete som mjukvaru- och/eller lösningsarkitekt
erfarenhet av att designa och utveckla hållbara systemlösningar
erfarenhet av att designa, utveckla och realisera skalbara och hållbara systemlösningar
erfarenhet av arbete med relationsdatabaser (t.ex. MS SQL) samt datamodellering
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av att omsätta designprinciper och mönster till förvaltningsbara artefakter
erfarenhet av säkerhetsarbete i systemutvecklingsprocessen
aktuell erfarenhet av att utveckla, vidareutveckla och förvalta backendlösningar i komplexa systemmiljöer
certifiering inom it-arkitektur, t ex DF-kompetens eller motsvarande.
Vi vill att du
är analytisk, lösningsorienterad och trygg i tekniska beslut
är kommunikativ, tydlig och kan anpassa sitt sätt att förmedla information till motparten
är självgående med hög initiativförmåga
är en lagspelare och arbetar bra med andra människor, är prestigelös och uppskattar kunskapsdelning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans, men det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör i vilken utsträckning det är möjligt. För att du ska få en riktigt bra start hos oss och snabbt komma in i både rollen och teamet ser vi gärna en högre närvaro på kontoret under det första året. Det kan innebära att du är på plats upp till fem dagar i veckan under perioder. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Sektionschef Ulrika Nygren, 010-495 3279 ulrika.nygren@transportstyrelsen.se
.ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-5885. Vi behöver din ansökan senast den 24 juli 2026. Kontakt för tjänsten kommer tidigast tas i augusti. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
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703 46 ÖREBRO Kontakt
Ulrika Nygren 0104953279 Jobbnummer
9971730