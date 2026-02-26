Miva söker Löne- och personalhandläggare
2026-02-26
Vill du arbeta med löne- och personalfrågor i en samhällsviktig verksamhet där struktur, kvalitet och förtroende står i centrum?
Vatten och avlopp är tillsammans med avfall och återvinning vår vardag.
Våra huvuduppgifter är konkreta, men det är också i vår bransch som de stora satsningarna görs. Det behövs eftersom en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.
Bakom en väl fungerande verksamhet finns trygga medarbetare och chefer som får rätt stöd i sina uppdrag. Därför är en professionell och rättssäker löne- och personaladministration en nyckelfunktion hos oss.
Nu söker vi en löne- och personalhandläggare som vill ha en central roll i både Miva och Rodretkoncernen - och som trivs i en vardag där noggrannhet, service och utveckling går hand i hand.
Om rollen
Som löne- och personalhandläggare har du en central roll med två tydliga uppdrag.
Du ansvarar för lönehantering och tillhörande administration för samtliga kommunala bolag inom Rodretkoncernen och säkerställer en korrekt och rättssäker löneprocess.
Parallellt arbetar du med personaladministration inom Miva, exempelvis vid nyanställningar, förändringar och avslut samt med rapporter och statistik.
Du samarbetar nära chefer, HR och ekonomi och är ett stöd i frågor som rör lön, avtal och personaladministrativa processer. Uppdraget omfattar både löpande arbete och utveckling av rutiner och systemstöd.
Vi arbetar med tillitsbaserad styrning och ledning och förväntar oss ett aktivt medarbetarskap där du tar ansvar för ditt uppdrag och bidrar till verksamhetens utveckling.
Tjänsten är placerad inom avdelningen Styrning och samordning och enheten ekonomi och verksamhetsstöd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att säkerställa en korrekt, effektiv och rättssäker löne- och personalhantering.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
ansvara för löpande löneadministration för medarbetare inom Rodretkoncernen
kvalitetssäkra löneprocessen och säkerställa att lagar, avtal och interna riktlinjer följs
arbeta med systemförvaltning, drift och utveckling av personal- och lönesystem
ge stöd och vägledning till chefer i löne- och personaladministrativa frågor
hantera personaladministration vid exempelvis nyanställning, förändringar och avslut
ta fram statistik, personalunderlag och underlag till budget, prognos och bokslut
bidra till utveckling och effektivisering av rutiner och digitala arbetssätt
publicera och uppdatera information inom löne- och personalområdet.
Vem söker vi?
Krav för rollen
Vi söker dig som är trygg i löneprocessens olika delar och som vill arbeta i en roll där du kombinerar självständigt ansvar med nära samarbete.
Vi ser att du:
har eftergymnasial utbildning inom lön, personal eller ekonomi, alternativt motsvarande erfarenhet
har några års erfarenhet av kvalificerat lönearbete
har god kunskap om lagar och kollektivavtal inom området
har god systemvana och erfarenhet av arbete i personal- och lönesystem
har erfarenhet av att arbeta proaktivt med förbättringar i löneprocesser, exempelvis genom digitalisering eller utveckling av arbetssätt.
har god analytisk förmåga, är trygg med att kvalitetssäkra och tolka data inom personal- och löneområdet, även i komplexa frågor
har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
har erfarenhet av att ha arbetat aktivt med systemförvaltning.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från kommunal eller annan samhällsviktig verksamhet
arbetat i löne- och personalsystemet Personec P.
Personliga förmågor
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ i det löpande arbetet
har förmåga att vara lösningsorienterad och trivs med att utveckla rutiner och system
har förmåga att prioritera och arbeta strukturerat även vid arbetstoppar eller korta deadlines
har förmåga att omsätta regelverk till tydligt och pedagogiskt stöd
har lätt för att skapa goda relationer och uppskattar ett nära samarbete med chefer och kollegor
har hög integritet och ett professionellt förhållningssätt
bidrar aktivt till en positiv, inkluderande och hälsosam arbetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi är Miva, Miva är vi
Mivas verksamhet är en av grundpelarna i samhället, vilket gör vårt arbete viktigt och meningsfullt. Vi erbjuder en stimulerande och kreativ miljö, tydliga och mätbara mål samt realistiska krav och utmaningar som lägger grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och ansvar medverkar du till verksamhetens utveckling.
Utifrån våra årliga medarbetarundersökningar kan vi stolt konstatera att personalen mår bra och trivs hos oss. Möjligheten till balans mellan arbete och fritid är stor. Det gör också att viljan att rekommendera oss som arbetsgivare är hög.
Mångfald och inkludering
För oss är det viktigt att alla känner sig välkomna och respekterade. Vi ser varje medarbetare som en unik resurs och strävar efter en arbetsplats fri från diskriminering, där olika erfarenheter och perspektiv tas tillvara.
Anställningsvillkor
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 100 %, tillsvidareanställning
Marie Gyllroth, chef ekonomi och verksamhetsstöd, marie.gyllroth@miva.se
, tfn. 076-144 35 01
Välkommen med din ansökan senast den 15 marsi 2026 men avvakta inte till dess att skicka in din ansökan då urvalet sker löpande under ansökningstiden.
Vi har gjort vårt mediaval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med företag/försäljare av rekryteringstjänster och annonser.
Om Miva
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 115 medarbetare och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Våra ledstjärnor är engagerade medarbetare, långsiktigt miljöansvar, nöjda kunder och effektiv resursanvändning. Miva och Örnsköldsviks kommunkoncern ingår i ett finskt och samiskt förvaltningsområde. Ersättning
