Miljöskyddsinspektör
Region Gotland / Hälsoskyddsjobb / Gotland Visa alla hälsoskyddsjobb i Gotland
2026-07-16
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I enhet miljö är vi 12 medarbetare med fina lokaler och omgivningar på Visborgsområdet i Visby. Som kollega hos oss har du även möjlighet att arbeta flexibelt. Inom enheten finns bred kunskap om miljö- och hälsoskyddsfrågor och vi har en kultur där vi hjälper varandra.
Enhet miljö är en del av avdelning bygglov och miljö. På avdelningen arbetar bland annat miljöskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer och bygglovshandläggare. Avdelningen har cirka 80 medarbetare.
Miljötillsynen är en kontroll av att verksamheter följer reglerna inom miljölagstiftningen, samt en dialog för att bidra till förbättringar. I enhet miljö bedrivs tillsyn vid bland annat industrier, lantbruk, avloppsanläggningar, avfallsanläggningar och förorenade områden. Vi hanterar även remisser och förfrågningar som berör miljöfarliga verksamheter. Vi arbetar självständigt med egna ärenden och har mycket samarbete mellan kollegor.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med tillsyn inom avfallsområdet. Det innebär tillsyn av verksamheter som hanterar avfall, schaktmassor och deponier, samt ärenden om nedskräpning och otillåten eldning. Du kommer även stötta kollegor med kunskap inom avfallsområdet, ge utlåtanden i bygglovsärenden och detaljplaner, samt ha kontakt med räddningstjänsten om hanteringen av utsläpp vid olyckor.
Det finns nära kopplingar mellan förorenade områden och avfallsområdet, exempelvis gällande hantering av schaktmassor och deponier. I enheten finns kollegor med god kompetens inom förorenade områden, som du kommer ha ett nära samarbete med.
Vem är du?
Du behöver ha högskoleutbildning inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, eller motsvarande utbildning med koppling till miljöbalkens område.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av arbete med miljöfrågor på myndighet eller i näringsliv/industri är meriterande. Erfarenhet av tillsyn enligt miljöbalken eller arbete inom avfallsområdet är särskilt meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till gruppen, samtidigt är du strukturerad och arbetar självständigt i din myndighetsutövning. Du har lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du är lugn och pedagogisk i dina kontakter med verksamhetsutövare och har lätt att förhålla dig till såväl allmänhetens, företagarens och lagstiftningens perspektiv. I rollen som myndighetsperson är du serviceinriktad men kan samtidigt göra objektiva bedömningar, vara tydlig och ställa krav där det behövs.
Urval för intervjuer kan komma att ske löpande.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Miljö Kontakt
Enhetschef
Jonatan Levin jonatan.levin@gotland.se 0498-269728 Jobbnummer
10004383