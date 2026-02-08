Miljösäljare med passiv inkomst
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
Vi söker nu fler säljare till vårt säljteam
Vår organisation arbetar med att öka medvetenheten kring miljön, och
för att minska de årliga utsläppen av koldioxid. Vårt mål är att få så många människor som möjligt att bli mer medvetna om miljön samt minska sina utsläpp av koldioxid.
Detta gör vi bland annat genom försäljning av klimatkompensation. Att kompensera för sina utsläpp betyder att man tar bort samma mängd koldioxid som man är med och bidrar med.
En enkel, omtyckte och lätt såld produkt.
Vi letar nu efter fler säljare som både vill arbeta i en spännande och växande organisation, med högt i tak och med fokus på utbildning och utveckling. Då vår organisation fortfarande är under utveckling finns det stora möjligheter till avancemang inom bolaget.
Du kommer att arbeta i ett spännande team med roliga kollegor och ett unikt lönesystem där du kan bygga upp din egen passiva inkomst.
Som säljare tar du kontakt med nya kunder, i huvudsak ansikte mot ansikte.
Tjänsten är på heltid och arbetstiden är dagtid. Arbetet är flexibelt vilket skapar möjligheter för dig som har disciplin och gör bra resultat.
Lönen är baserad på en provision samt en fast del.
Vi tror på kvalité och långsiktighet både för vår personal och våra kunder därför erbjuder vi en fast summa för varje kund som du rekryterar in i bolaget så länge denna är kund i bolaget.
Du erhåller ersättningen varje månad så länge kunden är kvar i organisationen.
Du kommer få en gedigen utbildning både inom försäljning och inom miljön. Därför behövs ingen tidigare arbetserfarenhet eller kunskap kring miljön.
Vi lär dig att du behöver veta.
Vi sköter vår rekrytering löpande så ansök så snart som möjligt.
