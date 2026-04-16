Miljökonsult Förorenade Områden
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-04-16Beskrivning av jobbet
AFRY söker engagerade miljökonsulter som vill bidra till den gröna omställningen och ett hållbart samhälle. Hos oss erbjuds en modern arbetsplats med utmanande uppdrag, spännande projekt och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi söker nu en medior eller senior kollega med fokus på förorenade områden, med placering i Falun, Ludvika eller Sundsvall. Du blir en del av en större sektion med miljökonsulter verksamma från Ludvika till Umeå, där samarbete och laganda är centrala.
Affärsområde Miljö och hållbarhet är verksamt i hela Sverige och arbetar med kunder inom privat, kommunal och statlig sektor. Våra uppdrag omfattar bland annat gruvor, samhällsbyggnad, infrastruktur, fossilfritt stål samt förnybar energi såsom sol- och vindkraft. Vår miljökompetens stöttar även andra affärsområden inom AFRY.
Som miljökonsult deltar du i projekt på både lokal och nationell nivå. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat fältarbeten, miljötekniska markundersökningar, åtgärdsutredningar, saneringar, riskbedömningar samt anmälnings- och tillståndsärenden. Fokus ligger på förorenad mark, med möjlighet att även arbeta inom ekologi, MKB, samråd och hållbarhetsfrågor.
Rollen innebär stort eget ansvar och arbete genom hela uppdragsprocessen, i nära samarbete med kollegor både lokalt och nationellt.
Vi söker dig som trivs med att kombinera teori och praktik, gärna arbetar i fält och motiveras av att bidra till miljöns och samhällets utveckling. Hos AFRY utvecklar vi hållbara och innovativa lösningar - tillsammans.Kvalifikationer
Våra krav för urval av kandidater är att du har:
Erfarenhet av att arbeta som uppdragsledare eller projektledare, med förmåga att organisera komplexa projekt, hantera tidsplaner och samordna flera intressenter
Placeringsort i Falun, Ludvika eller Sundsvall
Akademisk, naturvetenskaplig eller teknisk utbildning med examen inom miljöområdet. Yrkesutbildning inom miljö och förorenade områden är också meriterande
God kunskap om markvetenskap, geokemi och föroreningars beteende i mark och grundvatten
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Goda kunskaper i svensk miljölagstiftning
Minst fem års dokumenterad erfarenhet av miljökonsultverksamhet med fokus på bedömning och sanering av markföroreningar
Trivs med fältarbete, vilket även innebär resor inom landet
B-körkort
Det är meriterande, men inget krav, om du har:
Erfarenhet som teknikansvarig inom större infrastrukturprojekt
God förståelse för marksaneringstekniker och behandlingsmetoder (in situ och ex situ)
Erfarenhet av huvudstudier eller andra bidragsfinansierade projekt
Erfarenhet av provtagning av jord samt grund- och ytvatten och/eller SGFs certifieringskurser
Egna kundkontakter eller möjlighet att bidra med referenser
Erfarenhet av dialog med kunder och andra intressenter, inklusive presentation av uppdrag och rekommendationer
På AFRY lever vi efter våra värdeord Brave - Devoted - Team players, vilket också speglar vem vi söker. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter särskilt engagemang, flexibilitet och god samarbetsförmåga.
Ytterligare information
AFRY erbjuder en arbetsplats och ett team som präglas av professionalism, affärsmässighet och arbetsglädje, där vi utmanar oss själva och varandra. AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som trivs och mår bra, både fysiskt och psykiskt, är en avgörande framgångsfaktor för hållbara arbetsplatser och team. Därför fokuserar vi på en säker arbetsmiljö, stark teamkänsla samt balans mellan arbete och fritid. Vi vill att din vardag ska fungera och förespråkar därför en hög flexibilitet i arbetsdagens utformning.
Genom vår sociala verksamhet Club AFRY stärker vi en kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder olika fritidsaktiviteter tillsammans med kollegor, både lokalt och nationellt. Vårt arbete med mångfald och jämställdhet är långsiktigt och kontinuerligt. En bred mix av kompetenser, personligheter och bakgrunder gör oss starkare, mer kreativa och framgångsrika - både på marknaden och som arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-16. Med ansökan önskar vi:
Önskad stationeringsort (Falun, Ludvika eller Sundsvall)
CV
Kortfattad text om dig och varför du vill arbeta hos oss
Två referenspersoner
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan senaste dagen för ansökan. Tillsättning sker efter ök.
För frågor gällande tjänsten kontakta:
Service Area Manager
Emma Graafemma.graaf@afry.com
• 46722042629
Group Manager
Tim Hollanti Ohlssontim.hollantiolsson@afry.com
• 46722074254
Group Manager
Emma Sjöbergemma.sjoberg@afry.com
• 46768117707
Den här rekryteringen sköts internt av oss på AFRY och vi undanber oss vänligen kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 FALUN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
